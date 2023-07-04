Lidl больше не будет рассылать акционные буклеты жителям

Актуальная информация о горячих предложениях для клиентов будет доступна в цифровом формате на сайте Lidl.lv и в мобильном приложении Lidl Plus.

Это решение, которое сократит количество печатных буклетов Lidl более чем на 70%, является еще одним шагом на пути к уменьшению побочных эффектов от печати, транспортировки и вторичной переработки бумажных маркетинговых материалов.

Заботясь о снижении воздействия на природу и климат, Lidl уже в 2022 году перешел на буклеты меньшего формата, которые печатались на более тонкой бумаге.

"Печатные маркетинговые материалы - это классика, стремительно уходящая в небытие. Наши данные свидетельствуют о том, что клиенты Lidl активно используют сайт компании для просмотра актуальных предложений.

Приложение Lidl Plus, запущенное в Латвии в начале года, уже скачали несколько сотен тысяч пользователей смартфонов, и уже длительное время оно входит в топ самых популярных в Латвии приложений.