Lidl больше не будет рассылать акционные буклеты жителям

В начале июля Lidl Latvija прекратит еженедельную рассылку распечатанных акционных буклетов жителям окрестностей своих магазинов. Таким образом Lidl сэкономит около 840 тонн бумаги в год и сбережет от вырубки 10 000 деревьев.
Актуальная информация о горячих предложениях для клиентов будет доступна в цифровом формате на сайте Lidl.lv и в мобильном приложении Lidl Plus.
Это решение, которое сократит количество печатных буклетов Lidl более чем на 70%, является еще одним шагом на пути к уменьшению побочных эффектов от печати, транспортировки и вторичной переработки бумажных маркетинговых материалов.
Заботясь о снижении воздействия на природу и климат, Lidl уже в 2022 году перешел на буклеты меньшего формата, которые печатались на более тонкой бумаге.
"Печатные маркетинговые материалы - это классика, стремительно уходящая в небытие. Наши данные свидетельствуют о том, что клиенты Lidl активно используют сайт компании для просмотра актуальных предложений.
Приложение Lidl Plus, запущенное в Латвии в начале года, уже скачали несколько сотен тысяч пользователей смартфонов, и уже длительное время оно входит в топ самых популярных в Латвии приложений.
С увеличением числа наших магазинов, а также ростом всеобщей информированности населения о предложениях Lidl можем сделать упор на апликацию и продемонстрировать ответственное отношение к использованию ресурсов", - говорит руководитель маркетинга Lidl Latvija Томас Делле.
Для тех покупателей, которые по-прежнему предпочитают печатный формат, на стендах магазинов будет доступно небольшое количество бумажных буклетов. Печатные рекламные материалы будут непродолжительное время после открытия распространяться только в окрестностях новых магазинов Lidl.
Предприятие розничной торговли Lidl, входящее в группу Schwarz Group с головным офисом в Неккарзульме (Германия), является одним из ведущих розничных торговцев продуктами питания в Германии и Европе. Lidl имеет более 12 200 магазинов и 220 логистических центров: компания работает в 31 странe и представлена в Азии.
Lidl Latvija создано в феврале 2018 года и 7 октября 2021 года открыло свою сеть магазинов в Латвии. В настоящее время в сети Lidl Latvija работает 25 магазинов в 12 городах страны
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