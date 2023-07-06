Приостановлен конкурс LVRTC на обеспечение услуг мобильной связи

Бюро по надзору за закупками (IUB) запретило ГАО "Латвийский государственный центр радио и телевидения" (LVRTC) продолжать процедуру закупки без изменений и заключать договор об услугах мобильной связи.
Также бюро поручило внести изменения в правила конкурса, жалобу на которые подало ООО Bite Latvija.
Компания оспорила включенные в положение о конкурсе критерии оценки - наибольшее количество базовых станций как решающего фактора при определении качества услуг мобильной связи и определение качества услуг операторов мобильной связи на основании устаревших измерений, проведенных Комиссией по регулированию общественных услуг в 2020 году.
Как заявил агентству LETA генеральный директор Bite Latvija Арунас Мицкевич, условия закупок услуг мобильной связи государственными и муниципальными учреждениями и предприятиями уже давно включают необъективные и искажающие рынок критерии, дающие значительные преимущества одному, частично принадлежащему государству участнику.
"В связи со стремительным развитием технологий, в том числе 5G, наибольшее количество базовых станций уже давно не является показателем качества мобильной связи. Более того, в Европе, например, в Польше, Германии и Бельгии, этот критерий вообще не включен в критерии оценки на конкурсах", - подчеркнул Мицкевич.
Согласно информации в системе электронных закупок, LVRTC объявило конкурс на услуги мобильной связи 27 апреля этого года. Договор на сумму 80 000 евро планируется заключить с победителем на три года.
Как сообщалось, Bite Latvija подало жалобу в Европейскую комиссию по поводу систематического нарушения норм Европейского союза (ЕС) в сфере публичных закупок в Латвии.
Компания напоминает, что с 2021 года было объявлено 16 закупок мобильной связи выше порога договорных цен ЕС. Bite Latvija участвовало в шести публичных закупках, из которых выиграла одну, получив вместе с другими операторами частичные права на выполнение договора. 13 из этих закупок выиграл оператор мобильной связи Latvijas mobilais telefons (LMT), в том числе в девяти закупках это предприятие было единственным участником. LMT на 49% принадлежит шведской Telia Company и ее дочерней компании Sonera Holding, по 23% принадлежат ООО Tet и LVRTC, 5% - ООО Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor.
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