Приостановлен конкурс LVRTC на обеспечение услуг мобильной связи

Также бюро поручило внести изменения в правила конкурса, жалобу на которые подало ООО Bite Latvija.

Компания оспорила включенные в положение о конкурсе критерии оценки - наибольшее количество базовых станций как решающего фактора при определении качества услуг мобильной связи и определение качества услуг операторов мобильной связи на основании устаревших измерений, проведенных Комиссией по регулированию общественных услуг в 2020 году.

Как заявил агентству LETA генеральный директор Bite Latvija Арунас Мицкевич, условия закупок услуг мобильной связи государственными и муниципальными учреждениями и предприятиями уже давно включают необъективные и искажающие рынок критерии, дающие значительные преимущества одному, частично принадлежащему государству участнику.

"В связи со стремительным развитием технологий, в том числе 5G, наибольшее количество базовых станций уже давно не является показателем качества мобильной связи. Более того, в Европе, например, в Польше, Германии и Бельгии, этот критерий вообще не включен в критерии оценки на конкурсах", - подчеркнул Мицкевич.