Стало известно, где и с кем пройдет следующий бой чемпиона мира Усика

Bout confirmed ✅



Oleksandr Usyk will make his second unified title defence against Britain's Daniel Dubois 🥊



Wroclaw, Poland on 26 August 📆#BBCBoxing #UsykDubois pic.twitter.com/8Vd6RIMfHG — BBC Sport (@BBCSport) July 6, 2023

Усик будет биться с обязательным претендентом на пояс WBA 25-летним Дюбуа, который за свою карьеру одержал 19 побед и проиграл лишь один раз.

36-летний Усик, который пять лет назад в весовой категории до 90,7 кг одолел Майриса Бриедиса, остался непобежденным во всех 20 боях в своей карьере.

Усик постарается защитить пояс чемпиона мира по версиям WBO, WBA, Super и IBF, который он получил после того, как дважды победил британского боксера Энтони Джошуа.

Изначальный план состоял в том, чтобы организовать бой 12 августа, но организаторы перенесли его на 26 августа, что намного ближе ко Дню независимости Украины (24 августа).

Война России в Украине заставила миллионы соотечественников Усика искать убежище в других странах. Около миллиона украинских беженцев поселились в Польше.

"Я хочу поблагодарить польский народ, который действительно помогает Украине. Эта чудесная страна приютила сотни тысяч моих соотечественников", - сказал Усик.

"Я надеюсь, что мой бой станет еще одной возможностью для украинцев и жителей Польши объединиться и укрепить нашу дружбу", - отметил боксер.