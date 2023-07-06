Стало известно, где и с кем пройдет следующий бой чемпиона мира Усика

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик проведет свой следующий бой 26 августа в столице Польши Варшаве, где против него выйдет британский боксер Даниель Дюбуа. Бой пройдет в Tarczyński Arena, которая может вместить около 24 тысяч зрителей.
Bout confirmed ✅— BBC Sport (@BBCSport) July 6, 2023
Oleksandr Usyk will make his second unified title defence against Britain's Daniel Dubois 🥊
Wroclaw, Poland on 26 August 📆#BBCBoxing #UsykDubois pic.twitter.com/8Vd6RIMfHG
Усик будет биться с обязательным претендентом на пояс WBA 25-летним Дюбуа, который за свою карьеру одержал 19 побед и проиграл лишь один раз.
36-летний Усик, который пять лет назад в весовой категории до 90,7 кг одолел Майриса Бриедиса, остался непобежденным во всех 20 боях в своей карьере.
Усик постарается защитить пояс чемпиона мира по версиям WBO, WBA, Super и IBF, который он получил после того, как дважды победил британского боксера Энтони Джошуа.
Изначальный план состоял в том, чтобы организовать бой 12 августа, но организаторы перенесли его на 26 августа, что намного ближе ко Дню независимости Украины (24 августа).
Война России в Украине заставила миллионы соотечественников Усика искать убежище в других странах. Около миллиона украинских беженцев поселились в Польше.
"Я хочу поблагодарить польский народ, который действительно помогает Украине. Эта чудесная страна приютила сотни тысяч моих соотечественников", - сказал Усик.
"Я надеюсь, что мой бой станет еще одной возможностью для украинцев и жителей Польши объединиться и укрепить нашу дружбу", - отметил боксер.
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