Видео ⟩ За занавесом: Россия пугает Запад вагнеровцами

Всю прошедшую неделю российские пропагандисты продолжали свои попытки рассказать российской общественности о том, насколько умным и дальновидным оказался президент страны Владимир Путин в достижении соглашения с основателем частной военной компании "Вагнер" Евгением Пригожиным и его бойцами. Кремлевские идеологи представляют Путина героем, предотвратившим гражданскую войну и хаос в стране. Много раз подчеркивалось, что бунт Пригожина объединил людей вокруг Путина, и российская государственная власть никогда не была сильнее, чем сейчас.
Чтобы придать этой истории больше правдоподобности, пропагандисты подробно и широко освещали беспорядки во Франции, вспыхнувшие после того, как полицейский застрелил 17-летнего алжирца-водителя. Главный посыл - смотрите, как Франция горит, какие там беспорядки, в отличие от России, где все спокойно. Посмотрите, насколько бездарно французское правительство, которое не контролирует ситуацию в стране, по сравнению с Россией, где все под контролем и нет беспорядков. Выглядит так, будто беспорядки во Франции стали для пропагандистов настоящим подарком от бога, ведь показывая, как плохо обстоят дела в Европе, гораздо проще утверждать, как хорошо обстоят дела дома.
В то же время потрясшие мир события в украинском городе Краматорске, где восемь мирных жителей, в том числе трое детей, погибли и многие получили ранения в результате ракетного обстрела ресторана российскими ракетами, пропагандисты упоминали вскользь, как обычно, цинично обманывая, что ни один мирный житель не был убит, а все погибшие - украинские боевики и иностранные наемники.
Хвала Путину
О Путине как спасителе России говорили в начале прошлой недели все официальные российские телеканалы. Славили его дальновидность и дипломатические способности.
Кроме того, в лучших традициях а-ля "Ленин и дети" был показан визит Путина в Дагестан, где он фотографировался с маленькой девочкой. Надо сказать, что на кадрах визита Путина в Дагестан запечатлена восторженная толпа, которая встречала Путина в лучшем случае как рок-звезду, а в худшем как лидера религиозной секты, и при виде его погружающаяся в религиозный экстаз. Затем последовал длинный сюжет о визите Путина в российскую школу, где он нарисовал на интерактивной доске некое лицо, и вся страна размышляла о том, что это значит.
Разумеется, пропагандистов привело в восторг и обращение Путина к народу 26 июня, которое западные политологи уже назвали абсолютно пустым и убогим. Путин хвастался, что ему удалось предотвратить "братоубийственную войну", подчеркивая при этом, что большинство вагнеровцев - русские патриоты и герои, внесшие большой вклад в "освобождение" Донбасса.
''Организаторы мятежа, предав свою страну, свой народ, предали и тех, кого втянули в преступление. Лгали им, толкали их на смерть, под огонь, на то, чтобы стрелять в своих. Именно такого исхода - братоубийства - хотели враги России: и неонацисты в Киеве, и их западные покровители, и разного рода национал-предатели. Хотели, чтобы солдаты России убивали друг друга, чтобы погибли военнослужащие и мирные жители, чтобы в конечном счёте проиграла Россия, а наше общество раскололось, захлебнулось в кровавой междоусобице. Они потирали руки, мечтая взять реванш за свои неудачи на фронте и в ходе так называемого контрнаступления, но просчитались'', - заявил Путин.
Как отмечают международные аналитики и российские оппозиционные СМИ, например, Meduza, показательно, что Путин ни разу не назвал Евгения Пригожина по имени в своем выступлении, говоря об организаторах переворота. При этом он призвал всех вагнеровцев либо подписать контракт с Минобороны и вступить в регулярную армию России, либо отправиться в Белоруссию с Пригожиным.
Отметим, что перед обращением к народу Путин выступил перед военнослужащими, поблагодарив их за "проявленное мужество" и минутой молчания почтил память шести погибших летчиков, сбитых боевиками. Речь Путина была поставлена как театрализованное представление, где главный актер, словно deus ex machina, двигаясь вниз по длинной лестнице Кремлевского дворца, опускался на своих подданных.
Вопреки утверждениям пропагандистов о том, насколько сплочено общество и как оно консолидируется вокруг Путина, известный историк и эксперт по России Тимоти Снайдер утверждает, что мятеж показал, что Путин вовсе не так популярен. "Все опросы общественного мнения, которые мы проводили, проходили в условиях, когда его (Путина - ред.) власть видится более или менее неизбежной, а неверный ответ на вопрос кажется рискованным. Но, когда власть Путина была отменена, а Ростов-на-Дону захватил "Вагнер", вроде никто не возражал. Реагируя на мятеж Пригожина, некоторые россияне пребывали в эйфории, но большинство в апатии. Ни в одном российском городе не было признаков того, чтобы кто-либо спонтанно выражал свою личную поддержку Путину, не говоря уже о том, чтобы кто-либо предпринимал какие-либо действия, шел на личный риск во имя его режима. Эйфория заставляет думать, что некоторые россияне готовы к другому правящему режиму. Апатия означает, что большинство россиян принимают как должное, что ими будет управлять гангстер с наибольшим количеством оружия, и они продолжат свою повседневную жизнь независимо от того, кто этот гангстер", - пишет Снайдер. Он, как и другие политологи, убежден, что этот бунт далеко не последний.
Нет единодушия относительно ЧВК "Вагнер"
Надо сказать, что среди самих пропагандистов нет единого мнения, как поступать в отношении частных военных формирований. Одни утверждают, что частных армий не должно быть, другие считают, что "Вагнер" обязательно нужно сохранить.
Так, например, генерал в отставке, действующий депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев не стесняясь заявил, что у России есть свои законные интересы в зарубежных странах, таких как Африка, и для их защиты нужны такие вот частные армии. Другое дело, что они должны находиться под очень жестким контролем государства.
Как уже говорилось, "подвиги" вагнеровцев, которые министр иностранных дел Эдгар Ринкевичс назвал военными преступлениями, ни в один момент не отрицались пропагандистами, в то же время о захвате Бахмута уже не говорят на таких повышенных тонах, как до мятежа, когда взятие Бахмута приравнивалось чуть ли к взятию Берлина в конце Второй мировой войны.
Интересно, что пропагандист, глава комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Картаполов заявил, что Пригожин месяцами готовил переворот и причиной этого было то, что Минобороны больше не хотело продлевать контракт с "Вагнером" и решило больше не выделять ему финансирование, что в финансовом отношении означало большие убытки и лично для Пригожина. Поэтому, по мнению Картаполова, весь бунт - лишь месть Пригожина за потерю денег.
Следует отметить, что признание Путина в том, что ЧВК "Вагнер" полностью финансировалась государством, порадовало, если можно так выразиться, специалистов по международному праву, потому что после признания своей связи с этой группировкой будет легче судить Путина за военные преступления. "Эти слова могут иметь очень серьезные последствия с точки зрения привлечения к ответственности российского государства и лично Путина как главы государства за действия ЧВК "Вагнер", - сказал The Guardian Филип Стэнд, профессор права Королевского колледжа Лондона.
При этом и Картаполов, и командир Росгвардии Виктор Золотов заявили, что не сомневаются в том, что к перевороту причастны западные спецслужбы, якобы подстрекавшие Пригожина.
Снайдер придерживается совершенно иного мнения, называя утверждение о причастности американцев к мятежу чушью. "Администрация Байдена довольно последовательно работала против "Вагнера". Главная связь Пригожина с американцами - это его кропотливая работа на посту главы Российского агентства интернет-исследований, направленная на избрание Дональда Трампа в 2016 году. Некоторые пытаются объяснить поход Пригожина на Москву и его провал как своего рода сложный политический театр, целью которого была переброска Пригожина и "Вагнера" в Белоруссию для организации удара по Украине с севера. Это смешно. Если Пригожин действительно отправился в Белоруссию, неизвестно, что он там наимпровизирует. Но такой план не имеет смысла. Если бы Путин и Пригожин сотрудничали, они могли бы просто договориться о таком шаге так, чтобы не навредить своей репутации и не ослабить Россию", - пишет историк.
Между тем пропагандисты радуются страхам соседних стран из-за расквартированных в Белоруссии вагнеровцев. Военный эксперт Игорь Коротченко даже фантазировал, как было бы хорошо, если бы боевики "Вагнера" из Белоруссии вторглись в Вильнюс во время саммита НАТО и захватили бы "товарища Столтенберга", заодно устроив государственный переворот. Самое веселое в этой истории то, что в этом нельзя будет обвинить ни Россию, ни Белоруссию, потому что "Вагнер" - частная военная организация, не подчиняющаяся ни одному государстве. Русские от души наслаждаются и злобно радуются страху соседних с Белоруссией государств.
Послание украинцам - Hände hoch
Российские "военкоры" неустанно продолжают говорить о провале украинского контрнаступления и подсчитывать, сколько уничтожено западной военной техники.
Утверждается, что западного оружия в Украине становится все меньше, и единственный выход для "укронацистов" - это капитуляция, то есть hände hoch ("руки вверх").
Россияне утверждают, что бомбили украинские подразделения во время боев у Антоновского моста. Между тем украинские вооруженные силы сообщают, что россиянам не удалось выбить их с позиций. Более того, украинский Генштаб сообщает, что стратегическая инициатива остается на стороне Украины.
За минувшую неделю украинская армия освободила от российских оккупантов территорию площадью 37 квадратных километров, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. В то же время украинская армия постепенно продвигается в направлении Бердянска и Мелитополя. По информации Генштаба Украины, с начала повторного вторжения 24 февраля прошлого года русские потеряли 4057 танков, 7899 БТР, 4220 пушек, 641 многозарядную реактивную установку, 391 ЗРК, 315 самолетов, 309 вертолетов, 3573 беспилотника, 1264 крылатых ракеты, 6834 автомобиля и автоцистерны, 18 кораблей и катеров, а также 590 единиц специализированной техники. По данным украинской стороны, потери российских войск в Украине к утру понедельника достигли 230 260 человек.
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