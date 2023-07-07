Видео ⟩ За занавесом: Россия пугает Запад вагнеровцами

Вопреки утверждениям пропагандистов о том, насколько сплочено общество и как оно консолидируется вокруг Путина, известный историк и эксперт по России Тимоти Снайдер утверждает, что мятеж показал, что Путин вовсе не так популярен. "Все опросы общественного мнения, которые мы проводили, проходили в условиях, когда его (Путина - ред.) власть видится более или менее неизбежной, а неверный ответ на вопрос кажется рискованным. Но, когда власть Путина была отменена, а Ростов-на-Дону захватил "Вагнер", вроде никто не возражал. Реагируя на мятеж Пригожина, некоторые россияне пребывали в эйфории, но большинство в апатии. Ни в одном российском городе не было признаков того, чтобы кто-либо спонтанно выражал свою личную поддержку Путину, не говоря уже о том, чтобы кто-либо предпринимал какие-либо действия, шел на личный риск во имя его режима. Эйфория заставляет думать, что некоторые россияне готовы к другому правящему режиму. Апатия означает, что большинство россиян принимают как должное, что ими будет управлять гангстер с наибольшим количеством оружия, и они продолжат свою повседневную жизнь независимо от того, кто этот гангстер", - пишет Снайдер. Он, как и другие политологи, убежден, что этот бунт далеко не последний.