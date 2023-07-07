Эксперт: стоит подумать, окупятся ли солнечные панели в перспективе

Хотя темпы установки новых солнечных панелей немного снизились, по прогнозам Sadales tīkls, к концу года количество установленных в жилом секторе панелей достигнет 18-20 тысяч, а их общая мощность - 140-160 мегаватт.

Председатель правления Sadales tīkls Сандис Янсонс, у которого дома тоже установлены солнечные панели, подчеркивает, что один из самых ценных уроков последних полутора лет заключается в том, что процесс установки панелей должен быть автоматизирован и оцифрован. Солнечные панели можно устанавливать и на крышах многоквартирных домов при условии, что жильцы могут об этом договориться.

Янсонс отмечает, что большинству людей нужна дешевая электроэнергия, а не солнечные батареи как таковые. Если посмотреть на то, где ее получить, то видно, что на цены электроэнергии положительно влияют различные способы производства "зеленой" энергии и запуск финской атомной станции в Олкилуото, поэтому необходимо тщательно продумать, окупятся ли инвестиции в солнечные панели в долгосрочной перспективе.