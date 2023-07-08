Валайнис: самое время принять меры для ограничения цен на продукты питания в Латвии

Сейчас самое время принять меры по ограничению цен на продукты питания в Латвии, заявил агентству LETA председатель фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Виктор Валайнис.
Он указал, что другие страны предприняли смелые шаги для поддержки населения, например, снижение налогов на продукты питания, установление потолка цен и контроль над торговцами для предотвращения необоснованных наценок.
От министра сельского хозяйства Дидзиса Шмитса СЗК ожидает активных и целенаправленных действий, чтобы продукты латвийских производителей попадали на полки супермаркетов.
"Необходимо обеспечить, чтобы местные продукты были доступны для жителей и не по завышенным ценам, которые делают их неконкурентоспособными по сравнению с зарубежными аналогами. От этого выиграют все - потребители, производители и латвийская экономика в целом", - подчеркивает Валайнис.
По данным СЗК, по сравнению с другими странами Европейского союза (ЕС) цены на продукты питания в Латвии росли быстрее, а некоторые предметы первой необходимости в Латвии дороже, чем где-либо еще.
Как отмечает Валайнис, при оценке доступности продуктов питания важно учитывать как цены на продукты, так и уровень доходов населения. Если в Латвии, по статистическим данным, средняя заработная плата до налогов в этом году чуть выше 1400 евро, то, например, в Германии минимальная заработная плата превышает 1900 евро, а средняя - 4105 евро. Это, в свою очередь, означает, что жители Латвии вынуждены тратить большую часть своих доходов на основные нужды - покупать продукты, пренебрегая другими потребностями, заключает Валайнис.
В Латвии продукты питания стоят столько же или даже дороже, чем в богатых странах.
Например, килограмм муки в Латвии стоит около 1,95 евро, в Литве - 1,59 евро, во Франции - 1,29 евро, в Германии - 1,75 евро, в Испании - 1,56 евро, в Польше - 90 центов, в Швеции - 1,53 евро. Литр 2%-ого молока в Латвии в среднем стоит 1,39 евро, а во Франции, где минимальная зарплата составляет 1700 евро в месяц, а средняя зарплата выше 4000 евро, он стоит 1,26 евро.
Как сообщалось, правление СЗК инициировало запрос об отставке Шмитса из-за его неспособности ограничить неконтролируемый рост цен на продукты питания.
Проект решения СЗК в парламент внесен, но неизвестно, когда будет рассматриваться, так как Сейм сейчас находится на каникулах.
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