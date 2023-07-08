Валайнис: самое время принять меры для ограничения цен на продукты питания в Латвии

Он указал, что другие страны предприняли смелые шаги для поддержки населения, например, снижение налогов на продукты питания , установление потолка цен и контроль над торговцами для предотвращения необоснованных наценок.

"Необходимо обеспечить, чтобы местные продукты были доступны для жителей и не по завышенным ценам, которые делают их неконкурентоспособными по сравнению с зарубежными аналогами. От этого выиграют все - потребители, производители и латвийская экономика в целом", - подчеркивает Валайнис.

По данным СЗК, по сравнению с другими странами Европейского союза (ЕС) цены на продукты питания в Латвии росли быстрее, а некоторые предметы первой необходимости в Латвии дороже, чем где-либо еще.

Как отмечает Валайнис, при оценке доступности продуктов питания важно учитывать как цены на продукты, так и уровень доходов населения. Если в Латвии, по статистическим данным, средняя заработная плата до налогов в этом году чуть выше 1400 евро, то, например, в Германии минимальная заработная плата превышает 1900 евро, а средняя - 4105 евро. Это, в свою очередь, означает, что жители Латвии вынуждены тратить большую часть своих доходов на основные нужды - покупать продукты, пренебрегая другими потребностями, заключает Валайнис.