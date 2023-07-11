Борьба с безрассудными пользователями: Bolt вводит ограничения, которые могут коснуться каждого

Спустя неделю доступ будет восстановлен, но если пользователь снова будет ездить безответственно - ограничения будут применены в таком же порядке. Пользователи, которые улучшат свои привычки езды, смогут продолжать поездки без ограничений.

Для измерения показателя безрассудного вождения будут приниматься во внимание и данные сенсора неправильной парковки скутера. Всегда, заканчивая сеанс езды на электросамокте, важно убедиться, что он припаркован так, что не мешает движению, не создает опасных ситуаций и неудобств для других участников движения. Однако не всегда необдуманно припаркованный или поваленный электросамокат - это результат последней поездки пользователя.

Часто это делают прохожие, поэтому Bolt заинтересован укреплять культуру правильной парковки скутеров, обучая общество в целом. Так что теперь, если вы поднимете поваленный электросамокат и поставите его, он скажет "Спасибо!". Поднимая самокаты, каждый участник движения может повысить безопасность на улицах, а также снизить риск происшествий.