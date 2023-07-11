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Борьба с безрассудными пользователями: Bolt вводит ограничения, которые могут коснуться каждого

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Люди на электросамокатах Bolt
Люди на электросамокатах Bolt Фото: Publicitātes foto

Чтобы побудить нерадивых пользователей электросамокатов быстрее изменить свои привычки и передвигаться более безопасно, компания Bolt вводит новую функцию безопасности - показатель безрассудного вождения. В дальнейшем пользователи, которые регулярно продолжают передвигаться безответственно, будут ограничены.

Благодаря росту опыта пользователей электросамокатов и введенным Bolt функциям безопасности привычки безопасного движения пользователей Bolt постепенно улучшаются. Однако, несмотря на это, небольшая часть пользователей регулярно продолжает передвигаться безответственно, относясь неуважительно к другим участникам дорожного движения - не соблюдают правила дорожного движения и во время поездки повторно совершают опасные маневры. Нововведение в виде показателя безрассудного вождения и планируемые ограничения помогут это исправить.

В дальнейшем у каждого пользователя электросамоката Bolt, совершившего минимум пять поездок, будет измеряться показатель безрассудного вождения. Если показатель будет отрицательным, пользователь сначала получит сообщение в приложении вместе с информацией о том, какие привычки ему стоит изменить для улучшения безопасности движения.

Если после ознакомления с учебными материалами в последующие пять поездок навыки езды пользователя не улучшатся, максимальная скорость движения пользователя на электросамокате будет снижена до 15 км/ч.

Если и после этого ограничения ездок продолжит ставить под угрозу собственную безопасность и безопасность других участников дорожного движения, будет ограничен доступ пользователя к электросамокатам Bolt.

Спустя неделю доступ будет восстановлен, но если пользователь снова будет ездить безответственно - ограничения будут применены в таком же порядке. Пользователи, которые улучшат свои привычки езды, смогут продолжать поездки без ограничений.

Для измерения показателя безрассудного вождения будут приниматься во внимание и данные сенсора неправильной парковки скутера. Всегда, заканчивая сеанс езды на электросамокте, важно убедиться, что он припаркован так, что не мешает движению, не создает опасных ситуаций и неудобств для других участников движения. Однако не всегда необдуманно припаркованный или поваленный электросамокат - это результат последней поездки пользователя.

Часто это делают прохожие, поэтому Bolt заинтересован укреплять культуру правильной парковки скутеров, обучая общество в целом. Так что теперь, если вы поднимете поваленный электросамокат и поставите его, он скажет "Спасибо!". Поднимая самокаты, каждый участник движения может повысить безопасность на улицах, а также снизить риск происшествий.

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