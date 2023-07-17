Как стеклить лоджии: разбираемся в новых правилах

Во втором случае владельцы дома должны пригласить сертифицированного архитектора, который разработает эскиз внешнего вида здания и остекления лоджий. Эскиз нужно будет согласовать с PAD, отправив пояснительное письмо в Информационную систему строительства (BIS).

Также можно использовать предварительно согласованный со стройуправой эскиз внешнего вида здания и остекления лоджий. В этом случае за информацией следует обратиться к управляющему зданием или в PAD (до 01.09.2021 PAD назывался Рижской стройуправой). ​Важно помнить, что в этом случае нужно придерживаться уже утвержденного эскиза. Причина та же - запрет на использование в пределах одного фасада различных вариантов остекления.

Вне зависимости от выбора каждый владелец квартиры может остеклить лоджию в любое удобное для себя время.

Совладельцы здания могут принять решение, используя функционал BIS, при этом все они в любом случае должны быть загружены и сохранены в деле здания в BIS, в т. ч. информация о выбранном решении по остеклению лоджии.

Важное "но"

Даже типовые жилые дома могут иметь различные модификации и разное техническое состояние, при которых предлагаемые TIAN эскизы могут не подойти. Перед проведением работ по остеклению в любом случае нужно привлечь сертифицированного специалиста-строителя, который проведет техническое обследование здания и определит, какое решение подойдет.

Что будет с нарушителями?

Как RUS TVNET рассказали в Рижской думе, статистика самовольного застекления лоджий в Риге не ведется, хотя Департамент городского развития регулярно фиксирует такие случаи - при выезде в связи с поступившей жалобой или при осмотре квартир после завершения строительных работ, когда обнаруживается, что помимо законно выполненных работ также была застеклена лоджия.

При этом нарушения при застеклении будут расцениваться как самовольное строительство. Если объект посетит строительный инспектор (по жалобе или по другому вопросу), который зафиксирует нарушение, собственнику придется демонтировать остекление. Доступно и другое решение - совладельцы здания могут согласовать застекленную лоджию, приняв единое решение по остеклению для всего дома.