Три важных совета по безопасности при использовании Smart-ID

Если смарт-устройство, на котором вы используете приложение Smart-ID, украдено или утеряно, первым шагом должно стать удаление учетной записи Smart-ID, чтобы злоумышленник не смог попытаться ее использовать. Это можно сделать на портале самообслуживания Smart-ID, войдя в систему с помощью карты eID или другой активной учетной записи Smart-ID. Если самостоятельно удалить учетную запись Smart-ID не удается, необходимо обратиться в свой банк для блокировки доступа к интернет-банку или на линию поддержки Smart-ID, которая может удалить учетную запись Smart-ID удаленно.

При использовании Smart-ID, как и любого другого приложения, где ваши данные защищены паролями, необходимо также соблюдать обычные базовые правила безопасности, например, ограничивать доступ к телефону PIN-кодом или биометрическими данными. Чтобы избежать передачи ваших данных мошенникам, напоминаем, что банк никогда не отправит вам ссылку на интернет-банк с просьбой сбросить пароль, PIN-код или подтвердить/отклонить операцию. Пожалуйста, обращайте внимание на адрес сайта, указанный в полученном сообщении, и проверяйте, совпадает ли он с адресом официального сайта. При подозрении на мошенничество следует немедленно связаться с банком и сообщить о сложившейся ситуации. Пароли и PIN-коды должны храниться в надежном месте, известном только самому человеку. Лучше всего запомнить эту информацию или использовать специальные средства для управления паролями.