Три важных совета по безопасности при использовании Smart-ID

Для клиентов банков использование приложения Smart-ID для подключения к интернет-банку стало привычным делом - число его пользователей в Латвии превысило миллион человек. Двухфакторная аутентификация с помощью приложения ограничивает возможность мошеннических действий, однако каждый должен сам позаботиться о том, чтобы не отдать свои данные, а значит, и финансы в руки мошенников. Эксперт Luminor Bank по предотвращению мошенничества Мария Бриеде обобщила наиболее важные советы по безопасности, которые необходимо учитывать, чтобы защитить свои средства от мошенников.
Подтверждайте код только в случае, если в данный момент используете интернет-банк
Smart-ID обеспечивает двухфакторную аутентификацию, что гораздо надежнее, чем используемые ранее кодовые карты, которые было легче потерять и которые имели статические коды, напечатанные на карте. В то же время пользователям интернет-банка по-прежнему важно соблюдать осторожность и обеспечивать безопасность собственных данных. Одно из главных условий - код Smart-ID должен вводиться только при инициировании какого-либо действия, в том числе интернет-банка. Если код запроса Smart-ID пришел не по вашей инициативе - это признак того, что кто-то пытается получить доступ к вашему счету.
Совпадает ли код в интернет-банке с кодом в телефоне?
Когда вы начинаете операцию, код, появляющийся в интернет-банке, например, на компьютере или телефоне, должен совпадать с кодом, который одновременно отображается в приложении Smart-ID на вашем смарт-устройстве. Если коды не совпадают, то существует очень высокий риск того, что кто-то другой пытается получить доступ к вашему интернет-банкингу в это же время. Полученный запрос необходимо отклонить и сообщить о нем согласно предлагаемой Smart-ID возможности сообщения.
Телефон украден или утерян
Если смарт-устройство, на котором вы используете приложение Smart-ID, украдено или утеряно, первым шагом должно стать удаление учетной записи Smart-ID, чтобы злоумышленник не смог попытаться ее использовать. Это можно сделать на портале самообслуживания Smart-ID, войдя в систему с помощью карты eID или другой активной учетной записи Smart-ID. Если самостоятельно удалить учетную запись Smart-ID не удается, необходимо обратиться в свой банк для блокировки доступа к интернет-банку или на линию поддержки Smart-ID, которая может удалить учетную запись Smart-ID удаленно.
Нужно соблюдать и другие основные правила безопасности
При использовании Smart-ID, как и любого другого приложения, где ваши данные защищены паролями, необходимо также соблюдать обычные базовые правила безопасности, например, ограничивать доступ к телефону PIN-кодом или биометрическими данными. Чтобы избежать передачи ваших данных мошенникам, напоминаем, что банк никогда не отправит вам ссылку на интернет-банк с просьбой сбросить пароль, PIN-код или подтвердить/отклонить операцию. Пожалуйста, обращайте внимание на адрес сайта, указанный в полученном сообщении, и проверяйте, совпадает ли он с адресом официального сайта. При подозрении на мошенничество следует немедленно связаться с банком и сообщить о сложившейся ситуации. Пароли и PIN-коды должны храниться в надежном месте, известном только самому человеку. Лучше всего запомнить эту информацию или использовать специальные средства для управления паролями.
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