Почему производитель чипсов из Латвии планирует строить новый завод в другой стране?

Производитель чипсов Long Chips компания Pērnes L рассматривает возможность строительства нового производственного предприятия за границей, говорится в отчете руководства компании за прошлый год.
В отчете руководства отмечается, что в настоящее время практически все технические мощности Pērnes L задействованы, а спрос на международных рынках постоянно растет, поэтому рассматривается вопрос о строительстве нового завода.
В то же время руководство компании заявляет,
что строительству нового здания и дальнейшим планам развития мешает позиция правительства в вопросе трудовых мигрантов, а также слабая кредитная политика и высокие процентные ставки латвийских банков.
Руководство Pērnes L утверждает, что действия Службы государственных доходов (VID) "против реально работающих производственных и экспортных компаний" также являются негативным аспектом в вопросе строительства завода в Латвии. Среди прочего в отчете руководства говорится, что в этом году продолжается судебная тяжба компании с VID в различных судебных инстанциях по оспариванию результатов аудита.
Учитывая все обстоятельства, Pērnes L рассматривает возможность строительства нового производственного предприятия за границей.
По данным Firmas.lv, на компанию Pērnes L наложены два активных запрета Департамента взыскания налоговых долгов VID, которые предусматривают запреты на регистрацию, перерегистрацию, продление и изменение коммерческих залогов в Регистре коммерческих залогов. Оба запрета были применены к компании в июле и августе 2017 года.
Однако в настоящее время у Pērnes L нет налоговых долгов, администрируемых VID.
В прошлом году компания работала с оборотом 14,461 млн евро, что в два раза больше, чем годом ранее, а прибыль компании увеличилась в 3,7 раза и составила 2,204 млн евро. В целом продукция Pērnes L экспортируется более чем в 60 стран мира.
Компания была зарегистрирована в 1995 году, ее уставный капитал составляет один миллион евро. Единственным владельцем Pērnes L является Лаймонис Радзиньш.
Ранее RUS TVNET делал большой репортаж об этой компании. Так, звезда сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер в своем Instagram написала, что обожает латвийские чипсы Long Chips. И пообещала несколько пачек с опубликованной ею фотографии "привезти своей самой лучшей команде".
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