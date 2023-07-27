Почему производитель чипсов из Латвии планирует строить новый завод в другой стране?

Однако в настоящее время у Pērnes L нет налоговых долгов, администрируемых VID.

В прошлом году компания работала с оборотом 14,461 млн евро, что в два раза больше, чем годом ранее, а прибыль компании увеличилась в 3,7 раза и составила 2,204 млн евро. В целом продукция Pērnes L экспортируется более чем в 60 стран мира.

Компания была зарегистрирована в 1995 году, ее уставный капитал составляет один миллион евро. Единственным владельцем Pērnes L является Лаймонис Радзиньш.

Ранее RUS TVNET делал большой репортаж об этой компании. Так, звезда сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер в своем Instagram написала, что обожает латвийские чипсы Long Chips. И пообещала несколько пачек с опубликованной ею фотографии "привезти своей самой лучшей команде".