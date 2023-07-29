Фото ⟩ Глубокие декольте и смелые мини гостей фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala

28 июля на сцене концертного зала "Дзинтари" в рамках фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala выступили Лайма Вайкуле, Интарс Бусулис, Alekseev, Оля Полякова, Макс Барских, Мария Максакова, Айя Андреева, Танита Тикарам, Верка Сердючка и многие другие. Мероприятие посетили Максим Галкин и Алла Пугачева. Смотрите кто еще там был в нашей галерее!
Галерея: гости на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala'23 (28.07.2023)
Напомним, 26 июля в Юрмале стартовал фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala. Мероприятие триумфально открылось незабываемым сольным представлением украинского балета Freedom под названием "Шкаф". Портал Ziedot.lv и фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala'23 открыли счет для пожертвований в пользу украинских детей, пострадавших от войны, и в этом их поддержали Боно, Diplo, Arctic Monkeys и Queens of the Stone Age как посланники мира на фестивале.
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