Фото ⟩ Глубокие декольте и смелые мини гостей фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala

Напомним, 26 июля в Юрмале стартовал фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala. Мероприятие триумфально открылось незабываемым сольным представлением украинского балета Freedom под названием "Шкаф". Портал Ziedot.lv и фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala'23 открыли счет для пожертвований в пользу украинских детей, пострадавших от войны, и в этом их поддержали Боно, Diplo, Arctic Monkeys и Queens of the Stone Age как посланники мира на фестивале.