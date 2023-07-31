SPRK: тарифы в следующем отопительном сезоне будут ниже, чем в прошлом

SPRK констатирует, что в целом в следующем отопительном сезоне по сравнению с предыдущим тарифы на тепловую энергию в Латвии будут ниже. При этом следует учитывать, что в предыдущем отопительном сезоне были установлены два тарифных порога (68 евро за МВтч и 150 евро за МВтч), выше которых домохозяйства получали государственную поддержку, в результате чего домохозяйства не оплачивали полный тариф.

В настоящее время SPRK видит, что примерно треть предприятий теплоснабжения пересмотрели свои тарифы с января и сумели снизить их ниже 150 евро за МВтч. Тарифы около 60% коммерсантов находятся в диапазоне от 80 до 130 евро за МВтч, что значительно ниже, чем в предыдущем отопительном сезоне, также сократились существенные различия между тарифами компаний.