В Кулдиге новорожденная девочка получила от Ринкевича трогательное поздравление

Больница Кулдиги в своем Facebook-аккаунте рассказала о трогательных событиях, произошедших в больнице во время визита президента Эдгара Ринкевича.
26 июля в больнице появился 300-й новорожденный в 2023 году - маленький житель Кулдиги Расел. Помимо самоуправления города и руководства больницы, родителей также поздравил президент страны. А когда президент был в больнице, на свет появилась девочка Терезе.
Когда Эдгару Ринкевичу сообщили об этом, он был очень рад и тронут: спустя некоторое время в тот же день родители Терезе и малышка получили подарок от президента.
Так, Эдгар Ринкевич от руки подписал открытку, адресованную новорожденной: "Дорогая Терезе, ты родилась, когда я посещал Кулдигскую больницу. Желаю тебе много светлых и красивых моментов, тебя ожидает прекрасное будущее".
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