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В Кулдиге новорожденная девочка получила от Ринкевича трогательное поздравление

rus.tvnet.lv
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Фото: Kuldīgas slimnīca/Facebook.com

Больница Кулдиги в своем Facebook-аккаунте рассказала о трогательных событиях, произошедших в больнице во время визита президента Эдгара Ринкевича.

26 июля в больнице появился 300-й новорожденный в 2023 году - маленький житель Кулдиги Расел. Помимо самоуправления города и руководства больницы, родителей также поздравил президент страны. А когда президент был в больнице, на свет появилась девочка Терезе.

Когда Эдгару Ринкевичу сообщили об этом, он был очень рад и тронут: спустя некоторое время в тот же день родители Терезе и малышка получили подарок от президента. 

Фото: Kuldīgas slimnīca/Facebook.com

Так, Эдгар Ринкевич от руки подписал открытку, адресованную новорожденной: "Дорогая Терезе, ты родилась, когда я посещал Кулдигскую больницу. Желаю тебе много светлых и красивых моментов, тебя ожидает прекрасное будущее". 

Фото: Kuldīgas slimnīca/Facebook.com

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