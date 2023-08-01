В Кулдиге новорожденная девочка получила от Ринкевича трогательное поздравление

26 июля в больнице появился 300-й новорожденный в 2023 году - маленький житель Кулдиги Расел. Помимо самоуправления города и руководства больницы, родителей также поздравил президент страны. А когда президент был в больнице, на свет появилась девочка Терезе.

Когда Эдгару Ринкевичу сообщили об этом, он был очень рад и тронут: спустя некоторое время в тот же день родители Терезе и малышка получили подарок от президента.

Фото: Kuldīgas slimnīca/Facebook.com

Так, Эдгар Ринкевич от руки подписал открытку, адресованную новорожденной: "Дорогая Терезе, ты родилась, когда я посещал Кулдигскую больницу. Желаю тебе много светлых и красивых моментов, тебя ожидает прекрасное будущее".

Фото: Kuldīgas slimnīca/Facebook.com