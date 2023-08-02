Видео ⟩ Профсоюз: нужно повысить минимальную зарплату

"Необлагаемый минимум средней зарплаты также должен быть повышен, потому что мы не должны ориентироваться только на минимальную заработную плату, которая затрагивает немногим более 16% населения", - сказал Балдзенс.

Говоря об инфляции, Балдзенс отметил, что она была непропорционально высокой, и очень многие группы работников получали минимальную или даже нулевую компенсацию.

RUS TVNET уже сообщал, что правительство Литвы согласилось с 2024 года увеличить минимальную месячную заработную плату (ММЗ) на 10% до 924 евро.

В январе 2023 года в Латвии минимальная заработная плата была увеличена с 500 до 620 евро за полный рабочий день.