Видео ⟩ Профсоюз: нужно повысить минимальную зарплату

В Латвии необходимо повысить как минимальную заработную плату, так и необлагаемый налогом минимум, заявил в интервью программе LTV Rīta Panorāma председатель Союза свободных профсоюзов Латвии (LBAS) Эгил Балдзенс.
"Необлагаемый минимум средней зарплаты также должен быть повышен, потому что мы не должны ориентироваться только на минимальную заработную плату, которая затрагивает немногим более 16% населения", - сказал Балдзенс.
Говоря об инфляции, Балдзенс отметил, что она была непропорционально высокой, и очень многие группы работников получали минимальную или даже нулевую компенсацию.
RUS TVNET уже сообщал, что правительство Литвы согласилось с 2024 года увеличить минимальную месячную заработную плату (ММЗ) на 10% до 924 евро.
В январе 2023 года в Латвии минимальная заработная плата была увеличена с 500 до 620 евро за полный рабочий день.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!