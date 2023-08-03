Импорт сжиженного природного газа в Европе достиг самого низкого уровня с начала войны

Согласно данным по отслеживанию судов, собранным агентством, поставки СПГ в июле снизились на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Европа импортировала 8,6 миллиона тонн СПГ, что является самым низким показателем с ноября 2021 года.

Это падение совпадает с падением базовых цен на природный газ в регионе, которые с ноября 2021 года упали более чем на 80%. Это вынуждает торговцев СПГ перенаправлять грузы в Азию, или же ждать, пока цены на газ в Европе снова вырастут.

В 2022 году европейский импорт СПГ вырос более чем на 60%, чтобы компенсировать потерянные поставки российского газа, от которого Россия отказалась, принимая во внимание вторжение России в Украину.

В данный момент европейские газовые резервы выше средних показателей, сообщает Bloomberg. Прошлая зима была закончена с заполненными на 56% газохранилищами, а в июле этот показатель уже составил 75%. Цель - минимум 90%, которую планируется достичь в октябре-ноябре.