В Латвии снижается цена на электроэнергию

На прошлой неделе цены на электроэнергию снизились на всех торговых площадках Nord Pool. В Латвии и Литве средняя за неделю цена на электроэнергию снизилась на 29% и составляла в обеих торговых зонах 69,68 евро за мегаватт-час (МВт/ч). В Эстонии средняя цена на электроэнергию составила 63,21 евро за МВт/ч, что на 35% меньше, чем на предыдущей неделе.

Средняя цена системы Nord Pool на прошлой неделе снизилась на 14% до 26,91 евро за МВт/ч.

Цены на электроэнергию в крупнейших странах Центральной Европы также снизились: в Германии и Люксембурге цена составила 72,99 евро за МВт/ч, что на 13% ниже, чем на предыдущей неделе, в Польше цена на электроэнергию снизилась на 17% до 99,05 евро за МВт/ч, в Великобритании она составила 81,24 евро за МВт/ч, что на 4% меньше по сравнению с предыдущей неделей.