В Латвии снижается цена на электроэнергию

За минувшую неделю средняя цена на электроэнергию в Латвии и Литве снизилась на 29%, сообщили представители Latvenergo.
На прошлой неделе цены на электроэнергию снизились на всех торговых площадках Nord Pool. В Латвии и Литве средняя за неделю цена на электроэнергию снизилась на 29% и составляла в обеих торговых зонах 69,68 евро за мегаватт-час (МВт/ч). В Эстонии средняя цена на электроэнергию составила 63,21 евро за МВт/ч, что на 35% меньше, чем на предыдущей неделе.
Средняя цена системы Nord Pool на прошлой неделе снизилась на 14% до 26,91 евро за МВт/ч.
Цены на электроэнергию в крупнейших странах Центральной Европы также снизились: в Германии и Люксембурге цена составила 72,99 евро за МВт/ч, что на 13% ниже, чем на предыдущей неделе, в Польше цена на электроэнергию снизилась на 17% до 99,05 евро за МВт/ч, в Великобритании она составила 81,24 евро за МВт/ч, что на 4% меньше по сравнению с предыдущей неделей.
На прошлой неделе снижению цен системы Nord Pool в основном способствовал рост выработки ветроэнергетики в странах Северной Европы, который составил 21% по сравнению с предыдущей неделей. Кроме того, обильные осадки в странах Северной Европы положительно сказались на уровне наполнения водоемов, хотя он все еще остается ниже нормы. Снижению цен на электроэнергию в странах Балтии способствовала увеличенная выработка возобновляемых источников энергии в регионе: ветрогенерация увеличилась вдвое, а развитие гидроэнергетики было на 15% выше, чем неделей ранее.
В регионе Nord Pool потребление электроэнергии составило 6065 гигаватт-часов (ГВт/ч), а объем производства достиг 6689 ГВт/ч. Общее потребление электроэнергии в странах Балтии выросло на 4% до 456 ГВт/ч. Количество потребленной электроэнергии в Латвии увеличилось на 4% и достигло 114 ГВт/ч. В Эстонии было потреблено 131 ГВт/ч электроэнергии, что на 6% больше, чем неделей ранее. В Литве потребление электроэнергии выросло на 2% до 211 ГВт/ч.
На прошлой неделе производство электроэнергии в странах Балтии увеличилось на 23%, всего было произведено 199 ГВт/ч. В Латвии объем выработки электроэнергии увеличился на 35% до 26 ГВт/ч. Между тем, в Эстонии выработка электроэнергии снизилась на 2% и составила 59 ГВт/ч. В Литве объемы производства увеличились на 39% - было произведено 114 ГВт/ч электроэнергии.
На прошлой неделе соотношение производства и потребления в Латвии составило 23%, в Эстонии - 45%, а в Литве - 54%. 44% электроэнергии, потребляемой в регионе, было произведено в странах Балтии.
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