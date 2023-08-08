Буря нанесла агрофирме Tērvete огромный ущерб

Представитель компании отметила, что разрушения видны на каждом шагу, кроме того, безвозвратно уничтожено более 150 гектаров посевов ярового ячменя, а также около семи гектаров сосновых и еловых насаждений. Повреждены также крыши двух ферм в животноводческих подразделениях агрофирмы.

В то же время представитель компании указала, что из-за бури агрофирма надолго осталась без электричества и была вынуждена работать на резервных генераторах.

"Прямые потери, связанные с посевами, зданиями и постройками, измеряются сотнями тысяч евро", - отметила представитель компании, добавив, что здания и постройки были застрахованы.

В данный момент компания ликвидирует последствия бури собственными силами.

Напомним, в понедельник на Латвию обрушилась одна из самых сильных и разрушительных бурь за последние годы - порывы ветра в Мадоне достигали 30 метров в секунду, в Добеле - 33 метров в секунду. Ущерб был нанесен не только сильным ветром, но и крупным градом и молнией.