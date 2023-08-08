Буря нанесла агрофирме Tērvete огромный ущерб

Буря, обрушившаяся на Латвию в понедельник, 7 августа, нанесла агрофирме Tērvete ущерб, который может исчисляться несколькими сотнями тысяч евро, сообщает агентство LETA.
Представитель компании отметила, что разрушения видны на каждом шагу, кроме того, безвозвратно уничтожено более 150 гектаров посевов ярового ячменя, а также около семи гектаров сосновых и еловых насаждений. Повреждены также крыши двух ферм в животноводческих подразделениях агрофирмы.
В то же время представитель компании указала, что из-за бури агрофирма надолго осталась без электричества и была вынуждена работать на резервных генераторах.
"Прямые потери, связанные с посевами, зданиями и постройками, измеряются сотнями тысяч евро", - отметила представитель компании, добавив, что здания и постройки были застрахованы.
В данный момент компания ликвидирует последствия бури собственными силами.
Напомним, в понедельник на Латвию обрушилась одна из самых сильных и разрушительных бурь за последние годы - порывы ветра в Мадоне достигали 30 метров в секунду, в Добеле - 33 метров в секунду. Ущерб был нанесен не только сильным ветром, но и крупным градом и молнией.
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