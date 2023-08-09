Жители пострадавших от бури домов смогут получить первичную помощь - до 3000 евро

Планируется, что Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) предложит правительству принять соответствующие распоряжения уже в ближайшие дни.

В дополнение к этим инициативам самоуправления также смогут принимать решение о дополнительной поддержке своих жителей в каждом конкретном случае.

Кроме того, самоуправление сможет запросить средства на возмещение расходов, выплаченных в соответствии с обязательными правилами самоуправления собственнику (собственникам) жилого дома или владельцам квартир на ремонт жилого дома для устранения последствий стихийного бедствия в соответствии с законом "О содействии в решении квартирных вопросов".

Самоуправление обеспечивает объекту инфраструктуры, указанному в заявке, софинансирование в размере не менее 50%. В настоящее время муниципалитеты собирают информацию и запрашивают необходимые средства у VARAM.

Самоуправления также могут затребовать средства в форме ассигнований из государственного основного бюджета на непредвиденные расходы по устранению последствий стихийных бедствий, на возмещение причиненного стихией ущерба объектам инфраструктуры, находящимся в собственности или управлении самоуправления. При этом самоуправление должно обеспечить софинансирование на устранение ущерба в размере не менее 30%.

Принимая во внимание ограниченность финансовых ресурсов, имеющихся у органов местного самоуправления, и необходимость в кратчайшие сроки оказать финансовую поддержку для устранения последствий разрушений, причиненных стихийным бедствием, владельцам жилых домов и квартир, министр финансов призвал государство оказать более значительную финансовую поддержку тем муниципалитетам, которым стихия нанесла наибольший ущерб.