Россия переживает "долларовое" голодание

Если исключить рублевые схемы, то российская экономика впервые в 21 веке живет с дефицитом торгового баланса. В июне на валютном рынке фактически остановилось поступление валюты на рынок.

С начала года курс доллара в России вырос на 40%, но Центральный банк в июле заявил, что "не видит основы для беспокойства о финансовой стабильности". Однако в среду Центральный банк заявил, что прекратил закупку валюты на рынке по общим условиям из-за слишком высоких процентных ставок.

Кроме того, Центральный банк сохранит торговлю в юанях, то есть будет рассчитываться с Китаем за услуги по импорту, тем самым возвращая юани в Китай. Закупка юаней для пополнения своих резервов и государственных инвестиций будет приостановлена.

"У Центрального банка, очевидно, закончилось терпение. Однако осуществленные меры не являются эффективными. Сократить отвод капитала Центральный банк не может, поскольку это не находится в зоне его ответственности, однако банк также не может поднять процентную ставку таким образом, чтобы он позволил удержать капитал в стране", - поясняет экономист Дмитрий Полевой.

Другой аналитик, Денис Попов также сомневается, что попытки Центробанка приостановить отток капитала сработают.

"Приближение доллара к отметке в 100 рублей, что не достигалось с начала войны, может заставить Центробанк принять более острые решения. Предполагается, что банк постарается больше стабилизировать ситуацию", - отметил Попов.