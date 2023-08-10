Россия переживает "долларовое" голодание

Российская экономика переживает растущий валютный голод, учитывая, что доходы от экспорта упали, внешняя торговля продолжает деградировать до бартерных схем в рублях, а отток капитала набирает обороты.
В настоящее время российский валютный рынок достигает новых антирекордов. Евро стал дороже 107 рублей, а доллар дороже 98 рублей. Система межбанковского кредитования из-за нехватки иностранных валют фактически пережила крах.
Во вторник, 8 августа операции с долларами на Московской бирже были обложены безпрецедентной процентной ставкой - 33%. Именно такие столько от суммы сделок банки были готовы платить другим участникам рынка, чтобы получить краткосрочные кредиты в американской валюте.
Доллар на российском денежном рынке становится дороже с июля. В августе дефицит валюты резко вырос. Если в июле средняя ставка размещения свободной валюты составляла около 7%, то в августе средняя ставка выросла до 18-19%. У евро похожие тенденции.
По данным Центрального банка России, Россия в сфере экспорта по-прежнему зарабатывает более 30 миллиардов долларов ежемесячно. 40% сделок происходят в рублях, поэтому эти сделки не пополняют запасы иностранных валют в России. Почти треть сделок происходит в юанях, которые сразу же отправляются обратно в Китай.
Таким образом, крупнейшие экспортеры на бирже продают только 300-350 млн долларов в день, что на 60% меньше, чем годом ранее (в июле - 6,9 млрд долларов, по сравнению с 17,2 млрд долларов в июле прошлого года).
Если исключить рублевые схемы, то российская экономика впервые в 21 веке живет с дефицитом торгового баланса. В июне на валютном рынке фактически остановилось поступление валюты на рынок.
С начала года курс доллара в России вырос на 40%, но Центральный банк в июле заявил, что "не видит основы для беспокойства о финансовой стабильности". Однако в среду Центральный банк заявил, что прекратил закупку валюты на рынке по общим условиям из-за слишком высоких процентных ставок.
Кроме того, Центральный банк сохранит торговлю в юанях, то есть будет рассчитываться с Китаем за услуги по импорту, тем самым возвращая юани в Китай. Закупка юаней для пополнения своих резервов и государственных инвестиций будет приостановлена.
"У Центрального банка, очевидно, закончилось терпение. Однако осуществленные меры не являются эффективными. Сократить отвод капитала Центральный банк не может, поскольку это не находится в зоне его ответственности, однако банк также не может поднять процентную ставку таким образом, чтобы он позволил удержать капитал в стране", - поясняет экономист Дмитрий Полевой.
Другой аналитик, Денис Попов также сомневается, что попытки Центробанка приостановить отток капитала сработают.
"Приближение доллара к отметке в 100 рублей, что не достигалось с начала войны, может заставить Центробанк принять более острые решения. Предполагается, что банк постарается больше стабилизировать ситуацию", - отметил Попов.
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