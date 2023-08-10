Apple выпустил обновление для iPhone, которое может привести пользователей в замешательство

Телефоны iPhone постепенно обновляются на новый iOS 17, который изменит расположение кнопки завершения звонка. В настоящее время красная кнопка находится в нижней части экрана, но в дальнейшем она будет находиться рядом с другими функциями - в правой стороне нижнего ряда.

Предполагается, что эти изменения предназначены для упрощения внешнего вида телефона и для того, чтобы все функции находились в одном месте.

В мае, на ежегодной World Developers Conference Apple презентовал несколько новых инструментов, которые предложат iOS 17, что позволит эффективнее проводить звонки и отправлять текстовые сообщения другим людям.

Пользователи iPhone также смогут создавать для каждого контакта свое уникальное изображение, которое будет отображаться в момент, когда этот контакт будет звонить.

Новая функция Live Voicemail позволит записывать вызов пользователя в реальном времени, а функция NameDrop позволит пользователям делиться сведениями о контактах, просто положив вместе два телефона iPhone.

В настоящее время пользователи новым местоположением красной кнопки не удовлетворены, так как предыдущее расположение кнопки было привычным уже более длительное время.