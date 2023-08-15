Министр: первые новые электропоезда планируется пустить к концу года

Первые электропоезда производства чешской компании Škoda Vagonka должны начать курсировать в Латвии до конца года, сообщил во вторник журналистам министр сообщения Янис Витенбергс после встречи с руководством Škoda Vagonka и предприятия пассажирских перевозок Pasažieru vilciens.
Витенбергс отметил, что чешская компания доставит в Латвию все 32 электропоезда, но из-за влияния войны поставка девяти поездов перенесена на июнь следующего года.
Председатель правления Škoda Vagonka Мартин Беднарж заявил, что 23 электропоезда будут доставлены Pasažieru vilciens до конца текущего года.
Для того чтобы ускорить работу, компания открыла новую линию сборки поездов на заводе в Остраве, на которой работают 200 человек. Частично сборка осуществляется в Латвии, где работают и чешские, и латвийские специалисты.
Руководитель Škoda Vagonka в регионе Центральной и Восточной Европы Зденек Свата отметил, что испытания первых поездов уже успешно завершены, и проект находится на заключительной стадии.
Комментируя задержку с поставкой поездов, Свата отметил, что на весь процесс существенно повлияло изменение планов производства и испытаний в связи с войной России в Украине. Первоначально испытания поездов планировалось проводить на украинской инфраструктуре, но из-за военных действий их пришлось перенести в Латвию.
Война и вызванная ею инфляция привели к удорожанию проекта, в том числе сталь, которую первоначально планировалось закупать в Украине, из-за войны пришлось закупать в Швеции и Бразилии. Конкретные изменения в стоимости проекта Свата не назвал.
Руководитель Pasažieru vilciens Роджер Янис Григулис сообщил, что машинисты предприятия уже проходят обучение управлением новыми поездами. Тестовые испытания проводятся параллельно с сертификацией, чтобы сразу после получения разрешения поезда можно было ввести в эксплуатацию.
Точные сроки, когда новые поезда начнут перевозить пассажиров, будут зависеть от скорости оформления документации, а этот процесс зависит от производителя и независимой инспекции.
В то же время Григулис добавил, что на этой неделе в Латвию будет доставлен 15-й поезд.
Как сообщалось, первые новые электропоезда были доставлены в Ригу летом 2022 года. Они будут курсировать на маршрутах в Айзкраукле, Тукумс, Саулкрасты и Елгаву.
Общая стоимость проекта составляет 257,889 млн евро, в том числе 114,211 млн евро выделено Фондом сплочения Европейского союза.
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