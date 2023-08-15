Министр: первые новые электропоезда планируется пустить к концу года

Витенбергс отметил, что чешская компания доставит в Латвию все 32 электропоезда, но из-за влияния войны поставка девяти поездов перенесена на июнь следующего года.

Председатель правления Škoda Vagonka Мартин Беднарж заявил, что 23 электропоезда будут доставлены Pasažieru vilciens до конца текущего года.

Для того чтобы ускорить работу, компания открыла новую линию сборки поездов на заводе в Остраве, на которой работают 200 человек. Частично сборка осуществляется в Латвии, где работают и чешские, и латвийские специалисты.

Руководитель Škoda Vagonka в регионе Центральной и Восточной Европы Зденек Свата отметил, что испытания первых поездов уже успешно завершены, и проект находится на заключительной стадии.

Комментируя задержку с поставкой поездов, Свата отметил, что на весь процесс существенно повлияло изменение планов производства и испытаний в связи с войной России в Украине. Первоначально испытания поездов планировалось проводить на украинской инфраструктуре, но из-за военных действий их пришлось перенести в Латвию.