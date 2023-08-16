Не масло, а паста из жиров: в магазинах все еще доступен "лже-продукт"

Специалист по питанию Ксения Андриянова по ошибке купила растительно-жировую пасту Tukuma ar sviestu и поделилась своим возмущением в социальных сетях. Она пишет, что обычно старается защищать местных производителей, но в этот раз AS Tukuma piens ее "просто взбесило".

Андриянова зашла в магазин незадолго до закрытия и купила, как ей показалось, сливочное масло Tukuma piens, однако, придя домой, она поняла, что это совсем другой продукт. Андриянова недоумевает, почему на упаковке не указано, что это за продукт.

Latvijas Avīze уже писала об этом продукте, который вызвал большой общественный резонанс. Люди недоумевали, почему упаковка растительно-жировой пасты Tukuma ar sviestu производства AS Tukuma piens визуально напоминает пачку сливочного масла и в магазинах находится на одной полке с маслом, поэтому трудно разобраться, где какой продукт.

Кроме того, само предприятие рекламировало его как сливочное масло с качественными растительными жирами. Представители предприятия тогда отвергли все претензии, заявив, что маркировка продукта соответствует всем требованиям. Однако с этим не согласилась Продовольственно-ветеринарная служба (PVD), которая отмечает, что на маркировке продукта в основном поле зрения не указано полное торговое наименование, а только Tukuma ar sviestu, что может ввести потребителя в заблуждение.

Представитель PVD Зелтите Скалберга сообщила, что служба провела экспертизу продукта Tukuma piens и сообщила предприятию о несоответствии маркировки, дав переходный период для ее исправления. Этот период составляет шесть месяцев и уже истек 31 июля, но продукт с прежней маркировкой может оставаться на рынке до истечения срока годности. Это означает, что продукт с недостоверной маркировкой еще некоторое время будет продаваться в магазинах.