Как сообщалось, с 1 июля вступили в силу новые тарифы на услуги системы электроснабжения Sadales tīkls и оператора системы распределения Augstsprieguma tīkls, утвержденные Комиссией по регулированию государственных услуг (SPRK). По данным Latvijas Televīzija, эти тарифы в Латвии являются самыми высокими среди стран Балтии.
Видео ⟩ "Сравнивать некорректно!": в Латвии самое дорогое электричество среди стран Балтии
Для владельцев квартир с однофазным подключением и потреблением до 100 кВтч в месяц рост счета составит пять-семь евро без учета НДС. Такой же рост у владельцев частных домов с однофазным подключением и потреблением до 125 кВтч в месяц. Рост платежей для домохозяйств с трехфазным подключением (16 А или 20 А) составит примерно 12-15 евро без НДС, а для трехфазного подключения с 25 А и более - от 18 евро и более без учета НДС.
Консультант по энергетике Гатис Абеле утверждает, что в настоящее время домохозяйства Латвии платят за услуги больше, чем домохозяйства Литвы и Эстонии.
В Латвии за 100 киловатт-часов в месяц за распределение нужно платить 12 евро с учетом НДС, в Эстонии эта сумма составляет 10 евро с учетом налогов, а в Литве - восемь с половиной евро, что на треть дешевле, чем в Латвии.
Если сравнивать частные дома, разница становится еще очевиднее: за 3-фазное подключение на 25 ампер с потреблением около 275 киловатт-часов нужно заплатить 41 евро, в Эстонии - 30, в Литве - 20 евро - в два раза меньше, чем в Латвии.
Директор Sadales tīkls Гунта Лине говорит, что сравнивать тарифы в странах Балтии некорректно, поскольку при расчетах необходимо учитывать протяженность сети и объем потребления на одного жителя.
При этом Гатис Абеле подтверждает, что основной причиной подорожания является решение Латвии сменить тарифную структуру.
Министр климата и энергетики Раймонд Чударс уверил, что новая система, к которой, по прогнозам, со временем перейдут и соседние страны, останется в Латвии, а самая большая нагрузка ложится не на домохозяйства, а на предприятия с большим потреблением электроэнергии.
Однако при этом же увеличится и помощь защищенным пользователям, которым и раньше помогали оплачивать счета. Для многодетных семей поддержка увеличится с 20 до 25 евро, а для нуждающихся и пр. - с 15 до 20 евро.
Видео: Сюжет передачи Latvijas Televīzija (на латышском языке)
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