Видео ⟩ "Сравнивать некорректно!": в Латвии самое дорогое электричество среди стран Балтии

Для владельцев квартир с однофазным подключением и потреблением до 100 кВтч в месяц рост счета составит пять-семь евро без учета НДС. Такой же рост у владельцев частных домов с однофазным подключением и потреблением до 125 кВтч в месяц. Рост платежей для домохозяйств с трехфазным подключением (16 А или 20 А) составит примерно 12-15 евро без НДС, а для трехфазного подключения с 25 А и более - от 18 евро и более без учета НДС.

Консультант по энергетике Гатис Абеле утверждает, что в настоящее время домохозяйства Латвии платят за услуги больше, чем домохозяйства Литвы и Эстонии.

В Латвии за 100 киловатт-часов в месяц за распределение нужно платить 12 евро с учетом НДС, в Эстонии эта сумма составляет 10 евро с учетом налогов, а в Литве - восемь с половиной евро, что на треть дешевле, чем в Латвии.