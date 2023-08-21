Представители Latvenergo сообщают, что на прошлой неделе средняя цена на электроэнергию в Латвии выросла на 81% и составила 116,17 евро за мегаватт-час (МВтч).
На прошлой неделе цены на электроэнергию выросли во всех торговых зонах на бирже электроэнергии Nord Pool.
В Латвии и Литве средненедельная цена на электроэнергию выросла на 81% и в обеих торговых зонах составила 116,17 евро за МВтч.
В Эстонии средняя цена на электроэнергию составила 79,40 евро за МВтч, что на 25% больше, чем на предыдущей неделе. Ограничения пропускной способности системы передачи создали разницу в ценах между Эстонией и Латвией - из-за ремонта доступная пропускная способность межсетевого соединения была на 31% ниже, чем неделей ранее.
Между тем недельная цена на бирже Nord Pool выросла на 167% до 33,25 евро за МВтч. Кроме того, цены на электроэнергию выросли и в странах Центральной Европы - в Польше цена на электроэнергию выросла на 21%, до в среднем 104,23 евро за МВтч, в Германии цена составила 100,43 евро за МВтч или на 50% выше, чем на предыдущей неделе, а в Австрии средняя недельная цена на электроэнергию выросла на 55 %, до 97,53 евро за МВтч.
Рост цен на бирже Nord Pool на прошлой неделе был обусловлен главным образом снижением ветрогенерации в северных странах на 47% по сравнению с предыдущей неделей.
Рост цен на электроэнергию в странах Балтии также был обусловлен снижением ветрогенерации на 39% по сравнению с предыдущей неделей, увеличением потребления электроэнергии из-за жаркой погоды, а также ростом цен на рынке.
Кроме того, поставки электроэнергии из Финляндии сократились на 11% по сравнению с предыдущей неделей.
Общее потребление электроэнергии в странах Балтии выросло на 2% и составило 464 ГВтч. Количество потребленной электроэнергии в Латвии увеличилось на 6% и составило 118 ГВтч. В Эстонии потребление не изменилось и было потреблено 133 ГВтч. В Литве потребление электроэнергии выросло на 7% до 213 ГВтч.
На прошлой неделе выработка электроэнергии в странах Балтии снизилась на 1%, всего было произведено 196 ГВтч. В Латвии объем выработки электроэнергии упал на 16% до 28 ГВтч. В Эстонии производство электроэнергии сократилось на 3% и составило 66 ГВтч. В Литве объемы производства выросли на 3% и было произведено 102 ГВтч электроэнергии.
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