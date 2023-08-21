Цена на электроэнергию в Латвии выросла на 81%

В Эстонии средняя цена на электроэнергию составила 79,40 евро за МВтч, что на 25% больше, чем на предыдущей неделе. Ограничения пропускной способности системы передачи создали разницу в ценах между Эстонией и Латвией - из-за ремонта доступная пропускная способность межсетевого соединения была на 31% ниже, чем неделей ранее.

Между тем недельная цена на бирже Nord Pool выросла на 167% до 33,25 евро за МВтч. Кроме того, цены на электроэнергию выросли и в странах Центральной Европы - в Польше цена на электроэнергию выросла на 21%, до в среднем 104,23 евро за МВтч, в Германии цена составила 100,43 евро за МВтч или на 50% выше, чем на предыдущей неделе, а в Австрии средняя недельная цена на электроэнергию выросла на 55 %, до 97,53 евро за МВтч.