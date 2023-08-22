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Фото ⟩ В центре Риги в брусчатку "провалился" автомобиль

rus.tvnet.lv
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Утром во вторник, 22 августа, в центре Риги провалилась брусчатка - в яму попал автомобиль. Портал TVNET связался с Государственной полицией, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Правоохранители заявили, что в 9:52 в Государственную полицию поступил вызов на улицу Аудею, где легковой автомобиль "провалился" в брусчатку. Полиция прибыла на место и работает над инцидентом.

Как сообщалось, в 2020 году на улице Гертрудес произошло несколько подобных аварий.

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