Минфин получил предложение мэра Резекне по финансовой стабилизации самоуправления

Барташевич предлагает созвать внеочередное заседание думы 29 августа для рассмотрения заявки на стабилизацию. В Минфине пояснили, что цель процесса стабилизации заключается в том, чтобы самоуправление, оказавшееся в сложной финансовой ситуации, могло обеспечивать выполнение постоянных функций и обязательств, взятых на себя законом.

В самоуправлении, где начат процесс стабилизации, по-прежнему работает дума, но финансовую деятельность самоуправления контролирует назначенный государством куратор.

Работа самоуправления осуществляется в строгом соответствии с утвержденным планом стабилизации с ежеквартальными отчетами Минфину о его выполнении.

Самоуправления должны проходить финансовую стабилизацию, если долговые обязательства, срок погашения которых наступил в текущем экономическом году, вместе с долговыми обязательствами за предыдущие годы, по которым наступил срок погашения, превышают 20% общего бюджета самоуправления в текущем году (основные доходы бюджета без учета целевых дотаций и отчислений из фонда выравнивания финансов самоуправлений).