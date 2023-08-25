В период высоких цен на электроэнергию большое количество домохозяйств опасались дальнейшего повышения цен и заключали долгосрочные договоры, фиксирующие цену на электроэнергию на длительный период времени. Однако на данный момент Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK) призывает оценить, не будет ли выгоднее изменить или даже расторгнуть такие договора.
Договор с фиксированной ценой на электричество: SPRK предлагает оценить выгоду от досрочного расторжения
Цены на электроэнергию стабилизировались
За первые семь месяцев этого года на бирже Nord Pool на торговых площадках Латвии и стран Балтии наблюдалось как падение, так и небольшой рост цен на электроэнергию, но в целом цена на электроэнергию имеет тенденцию к стабилизации.
Кроме того, отрицательные цены на электроэнергию наблюдались в определенные часы каждого месяца с апреля по август. SPRK пояснило, что на цены повлияло изменение ситуации с возможностями производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии в регионе (ветряные электростанции и гидроэлектростанции).
Представитель SPRK Янис Негрибс, отмечает, что в сезон паводков, в апреле, цена электроэнергии на бирже Nord Pool упала до 65,89 евро/МВтч, что является самой низкой месячной ценой, наблюдавшейся в латвийской торговой зоне в этом году. В июле среднемесячная цена на электроэнергию составила 83,84 евро/МВтч, что по сравнению с июлем прошлого года почти в четыре раза ниже.
Падение цен на природный газ также оказало влияние на цены - с начала года цены на природный газ снижались каждый месяц. Но по мере приближения отопительного сезона, цена снова начинает расти. Как рассказал Негрибс, цена фьючерсной сделки с природным газом на бирже TTF составляет 43,00 евро/МВтч на октябрь, а на ноябрь уже 52,00 евро/МВтч.
Договора с фиксированной ценой по-прежнему самые популярные
Как домашние хозяйства, так и предприятия могут выбрать предложение, наиболее соответствующее их потребительским привычкам, из числа предлагаемых торговцами, а также различные типы договоров - договор с переменной или биржевой ценой (цена зависит от изменений на бирже) или договор с фиксированной ценой (цена фиксируется на определенный период - 12 месяцев или более - обычно с платой за досрочное расторжение).
В дополнение к этим двум типам домохозяйства также могут получить универсальную услугу (фиксированная цена на 12 месяцев, обычно дороже, чем другие предложения на тот момент, без платы за досрочное расторжение).
По данным SPRK, во втором квартале этого года по сравнению с первым кварталом доля договоров с фиксированной ценой в бытовом сегменте несколько увеличилась (+2%), достигнув 69%, а в сегменте юридических пользователей - уменьшилась (-3%), составив 49%.
При этом доля договоров с переменной или биржевой ценой увеличилась до 14% (+2%) в сегменте домохозяйств и до 51% (+3%) в сегменте юридических лиц. Доля универсальной услуги среди домохозяйств, напротив, снизилась до 17% (-4%).
Если сравнивать первое полугодие текущего года с аналогичным периодом прошлого года, то можно отметить более низкий уровень активности пользователей при смене продавцов электроэнергии. Более активными оказались юридические пользователи - 16%, в то время как среди бытовых пользователей таких было всего 1%.
Оцените, выгодно ли расторгать существующий договор
Согласно рассчитанной SPRK средневзвешенной цене на электроэнергию, которая отражает средний уровень цен в Латвии, уже с начала этого года наблюдается тенденция увеличения разницы между ценой на электроэнергию для домохозяйств и предприятий.
Так, в первом квартале этого года средневзвешенная цена на электроэнергию в сегменте домохозяйств была примерно на 37,00 евро/МВтч выше по сравнению с сегментом предприятий, тогда как во втором квартале этого года разница увеличилась уже до 40,00 евро/МВтч, сообщает PUK.
Негрибс поясняет, что такая разница связана с разными типами договоров в соответствующих сегментах пользователей, а также временем и условиями их заключения.
По данным SPRK за второй квартал, среди предприятий 49% выбрали фиксированную цену, а среди домохозяйств - 86% (договора с фиксированной ценой и универсальное обслуживание).
Соответственно, большое количество домохозяйств, заключивших договоры в период высоких цен, зафиксировали этот уровень цен на длительный период и никак не ощущают влияния снижения цен на бирже на своих платежах.
"В такой ситуации целесообразно рассмотреть вопрос о том, насколько выгодно расторгнуть действующий договор, заключив новый договор с фиксированной ценой или биржевой ценой. Перед этим, конечно, следует выяснить, взимается ли плата за досрочное расторжение действующего договора и каковы ее размеры", - отметил представитель SPRK.
Отметим, что для домохозяйств плата за досрочное расторжение договора может составлять до 200 евро, поэтому возможности пересмотра договора стоит тщательно оценить индивидуально.
Для пользователей с высоким потреблением электричества может оказаться более выгодным расторгнуть существующий договор, заплатив плату за досрочное расторжение договора, тем самым не продолжая платить по ранее установленной высокой цене на электроэнергию.
Негрибс напоминает, что в случае с универсальным тарифом плата за досрочное расторжение отсутствует, и есть возможность сменить поставщика электричества, выбрав наиболее подходящее предложение.
Рассчитывая, какой вариант выгоднее - продолжение договора или его досрочное расторжение, следует помнить, что, согласно нормативной базе, максимальный срок, за который с домохозяйства может быть взыскана плата за досрочное расторжение договора, составляет два года. Кроме того, эта плата пропорционально уменьшается каждый квартал (или чаще, если это предусмотрено договором).
В странах Балтии снизилось количество потребляемой и производимой электроэнергии
Во втором квартале этого года общее потребление электроэнергии в странах Балтии снизилось на 8% по сравнению со вторым кварталом прошлого года.
На это повлиял рост использования микрогенераторов или солнечных панелей как в домашних хозяйствах, так на предприятиях. В Латвии, по данным Sadales tīkls, в первом полугодии к системе было подключено более 3,5 тысяч новых микрогенераторов.
С другой стороны, объем произведенной электроэнергии в странах Балтии во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года был на 5% ниже. В Эстонии он снизился на 36%, в Латвии увеличился на 14%, а в Литве - на 25%.
Импорт и экспорт электроэнергии в Латвии сократился
Во втором квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт электроэнергии снизился на 32%, а экспорт - на 9%. Поскольку объем импортированной электроэнергии (867 ГВтч) превышал экспорт (850 ГВтч), внешнеторговый баланс был отрицательным: -17 ГВтч.
SPRK поясняет, что наибольшая доля положительного внешнеторгового баланса Латвии по электроэнергии приходится на электроэнергию, произведенную на гидроэлектростанциях.
Соответственно, экспорт, превышающий импорт, значительно увеличивается в те месяцы, когда уровень воды в бассейне Даугавы выше. Например, во время наводнения в апреле этого года экспорт превысил импорт на 449 ГВтч.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!