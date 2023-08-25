Договор с фиксированной ценой на электричество: SPRK предлагает оценить выгоду от досрочного расторжения

Негрибс напоминает, что в случае с универсальным тарифом плата за досрочное расторжение отсутствует, и есть возможность сменить поставщика электричества, выбрав наиболее подходящее предложение.

Рассчитывая, какой вариант выгоднее - продолжение договора или его досрочное расторжение, следует помнить, что, согласно нормативной базе, максимальный срок, за который с домохозяйства может быть взыскана плата за досрочное расторжение договора, составляет два года. Кроме того, эта плата пропорционально уменьшается каждый квартал (или чаще, если это предусмотрено договором).

В странах Балтии снизилось количество потребляемой и производимой электроэнергии

Во втором квартале этого года общее потребление электроэнергии в странах Балтии снизилось на 8% по сравнению со вторым кварталом прошлого года.

На это повлиял рост использования микрогенераторов или солнечных панелей как в домашних хозяйствах, так на предприятиях. В Латвии, по данным Sadales tīkls, в первом полугодии к системе было подключено более 3,5 тысяч новых микрогенераторов.

С другой стороны, объем произведенной электроэнергии в странах Балтии во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года был на 5% ниже. В Эстонии он снизился на 36%, в Латвии увеличился на 14%, а в Литве - на 25%.

Импорт и экспорт электроэнергии в Латвии сократился

Во втором квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт электроэнергии снизился на 32%, а экспорт - на 9%. Поскольку объем импортированной электроэнергии (867 ГВтч) превышал экспорт (850 ГВтч), внешнеторговый баланс был отрицательным: -17 ГВтч.

SPRK поясняет, что наибольшая доля положительного внешнеторгового баланса Латвии по электроэнергии приходится на электроэнергию, произведенную на гидроэлектростанциях.

Соответственно, экспорт, превышающий импорт, значительно увеличивается в те месяцы, когда уровень воды в бассейне Даугавы выше. Например, во время наводнения в апреле этого года экспорт превысил импорт на 449 ГВтч.