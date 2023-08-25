Выходные уже почти наступили, но не забудьте вспомнить самые главные новости уходящей пятницы, 25 августа в Итогах дня от RUS TVNET.
Главное за 25 августа ⟩ Жуткая находка в Даугаве, как взорвали самолет Пригожина и нюанс с договорами на электричество
Новости Латвии:
27 мая этого года в Ницгальской волости Аугшдаугавского края на берегу Даугавы была найдена голова мужчины, 10 июня около предыдущего места в Даугаве были найдены две ноги, а еще через некоторое время - 28 июня - в Ликсненской волости Аугшдаугавского края в Даугаве обнаружено мужское туловище без головы, ног и рук, с видимыми телесными повреждениями.
Сборная Латвии в своем первом матче на чемпионате мира по баскетболу нанесла разгромное поражение команде Ливана. Самым результативным в составе сборной Латвии стал Дайрис Бертанс, который набрал 20 очков и сделал четыре результативные передачи. Роланд Шмит добавил 17 очков, Андрей Гражулис - 12 очков, Кристерс Зорикс - 11 очков, а Давис Бертанс, Айгарс Шкеле и Анджей Пасечник набрали по десять очков каждый.
Спустя год после сноса памятника Красной армии в Пардаугаве благоустройство парка Победы продолжается. Как сообщили в Рижской думе, реализация первого этапа проекта "Реновация парка Победы и благоустройство территории" укладывается в запланированные сроки. В настоящее время продолжается активная разработка и согласование решений.
В период высоких цен на электроэнергию большое количество домохозяйств опасались дальнейшего повышения цен и заключали долгосрочные договоры, фиксирующие цену на электроэнергию на длительный период времени. Однако на данный момент Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) призывает оценить, не будет ли выгоднее изменить или даже расторгнуть такие договоры.
Служба госбезопасности задержала четырех граждан Латвии по подозрению в деятельности, осуществляемой по поручению ФСБ России и направленной против безопасности государства и граждан Латвии.
За рубежом:
Особенность катастрофы самолета Евгения Пригожина в том, что в этом событии есть очень большая политическая составляющая - владелец ЧВК "Вагнер" и его соратники были вовлечены, как считает, наверное, большинство комментаторов, в конфликт с президентом России Владимиром Путиным, и поэтому версии о неисправности самолета или ошибке пилотов ими почти не рассматриваются.
После полномасштабного вторжения России в Украину в прошлом году ЕС, США и другие страны ввели санкции против Беларуси - за соучастие в агрессии. Эти санкции дополнили предыдущие меры против режима Лукашенко за внутренние репрессии.
У Пентагона нет информации о том, что самолет главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина мог быть сбит ракетой типа "земля-воздух", сообщил представитель Министерства обороны США по связям с прессой Пат Райдер. Прозвучавшие предположения о том, что самолет сбила ракета, он назвал "неточными".
Интересное чтиво:
Это только кажется, что всегда и за все надо платить. RUS TVNET подготовил небольшой обзор мест для досуга в Риге, которые можно посетить абсолютно бесплатно.
Полная темнота, дождь, незнание, отсутствие сна и ответственность за груз - такими впечатлениями делятся водители, которые рассказали порталу 15min о проведенном в пробке времени с 22 часов прошлого понедельника до 4 часов вторника. У некоторых пассажиров легковых автомобилей не выдерживали нервы, и они решили спасаться, копая "съезды".
В 2022 году был запущен проект "Кибер-Рига", в котором зритель оказывался на улицах Риги будущего, а точнее - в 2602 году. Роботы, летающие машины, голограммы... Но теперь видео транслируются на 85 экранах в самом оживленном районе Токио - Сибуя. Кто же за этим стоит?
В субботу рижан и гостей города ждут районные праздники на Брасе, в Даугавгриве и Вецаки: широкая культурная программа и разнообразные мероприятия как для взрослых, так и для детей будут радовать всех гостей в течение дня.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!