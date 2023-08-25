Главное за 25 августа ⟩ Жуткая находка в Даугаве, как взорвали самолет Пригожина и нюанс с договорами на электричество

Служба госбезопасности задержала четырех граждан Латвии по подозрению в деятельности, осуществляемой по поручению ФСБ России и направленной против безопасности государства и граждан Латвии.

За рубежом:

Особенность катастрофы самолета Евгения Пригожина в том, что в этом событии есть очень большая политическая составляющая - владелец ЧВК "Вагнер" и его соратники были вовлечены, как считает, наверное, большинство комментаторов, в конфликт с президентом России Владимиром Путиным, и поэтому версии о неисправности самолета или ошибке пилотов ими почти не рассматриваются.

После полномасштабного вторжения России в Украину в прошлом году ЕС, США и другие страны ввели санкции против Беларуси - за соучастие в агрессии. Эти санкции дополнили предыдущие меры против режима Лукашенко за внутренние репрессии.

У Пентагона нет информации о том, что самолет главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина мог быть сбит ракетой типа "земля-воздух", сообщил представитель Министерства обороны США по связям с прессой Пат Райдер. Прозвучавшие предположения о том, что самолет сбила ракета, он назвал "неточными".

Интересное чтиво:

Это только кажется, что всегда и за все надо платить. RUS TVNET подготовил небольшой обзор мест для досуга в Риге, которые можно посетить абсолютно бесплатно.

Полная темнота, дождь, незнание, отсутствие сна и ответственность за груз - такими впечатлениями делятся водители, которые рассказали порталу 15min о проведенном в пробке времени с 22 часов прошлого понедельника до 4 часов вторника. У некоторых пассажиров легковых автомобилей не выдерживали нервы, и они решили спасаться, копая "съезды".

В 2022 году был запущен проект "Кибер-Рига", в котором зритель оказывался на улицах Риги будущего, а точнее - в 2602 году. Роботы, летающие машины, голограммы... Но теперь видео транслируются на 85 экранах в самом оживленном районе Токио - Сибуя. Кто же за этим стоит?

В субботу рижан и гостей города ждут районные праздники на Брасе, в Даугавгриве и Вецаки: широкая культурная программа и разнообразные мероприятия как для взрослых, так и для детей будут радовать всех гостей в течение дня.