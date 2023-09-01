50 центов за килограмм: планируется ввести налог на текстильную продукцию

По теперешней версии законопроекта, к текстильной продукции планируется применить ставку налога 0,50 евро за килограмм к текстильным изделиям, продаваемым в Латвии и используемым в предпринимательской деятельности.

При этом поступления от налога в бюджет не планируются, так как есть возможность участвовать в системе ответственности производителей и получить освобождение от налога.

Член правления AJ Power Recycling Улдис Скребс положительно оценивает эти поправки - наконец-то предпринимается эффективный шаг по сокращению количества текстильных отходов в Латвии.

Импортеры текстиля должны взять на себя ответственность за ввозимую продукцию, а государство и предприятия по утилизации мусора - предложить инфраструктуру и четкую систему для стимулирования экологичных привычек.

В среднем в Латвию в год импортируется почти 30 тысяч тонн текстиля - это большой объем, поэтому особенно важно учитывать текстиль и обеспечивать его сбор и переработку.

Страны ЕС должны создать систему раздельного сбора текстиля к 2025 году.

По данным Ассоциации предприятий легкой промышленности, латвийские производители текстиля экспортируют 90% своей продукции, продавая 10% от общего объема на внутреннем рынке. Например, в 2019 году на латвийский рынок поступило 24 тыс. тонн текстильной продукции, что составляет 12,52 кг на одного жителя в год.

Всего в сфере легкой промышленности работает около четырех тысяч компаний, которые также занимаются ремонтом и пошивом одежды.