В Риге за 25 миллионов евро построят велодорожки в Пиньки, Улброку и Кекаву

Целью проекта является развитие сети велосипедных дорожек на административной территории Риги, содействие межгородскому сообщению и интеграция инфраструктуры велосипедных дорожек в единую систему движения.

Это повысит мобильность людей и улучшит качество окружающей среды. Для достижения цели планируется построить 16,6 километра велоинфраструктуры на трех основных веломаршрутах. Планируется построить велосипедную дорожку до Улброки длиной 5,4 километра, до Кекавы длиной 4,1 километра, а также велосипедную дорожку длиной 7,1 километра Рига - Бабите - Пиньки.

Самоуправление констатирует, что на территории Рижской метрополии велосипедная инфраструктура развита фрагментарно и эту проблему нужно решить.

Проект планируется реализовать к маю 2026 года.