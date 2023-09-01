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В Риге за 25 миллионов евро построят велодорожки в Пиньки, Улброку и Кекаву

rus.tvnet.lv/LETA
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Велодорожка. Иллюстративное фото
Велодорожка. Иллюстративное фото Фото: Ieva Lūka/LETA

Рижское самоуправление подписало с Центральным агентством финансов и договоров договор о проектировании и строительстве велосипедных дорожек от столицы до Пиньки, Улброки и Кекавы за 25,6 млн евро, сообщили в управлении внешних связей Рижской думы.

Целью проекта является развитие сети велосипедных дорожек на административной территории Риги, содействие межгородскому сообщению и интеграция инфраструктуры велосипедных дорожек в единую систему движения.

Это повысит мобильность людей и улучшит качество окружающей среды. Для достижения цели планируется построить 16,6 километра велоинфраструктуры на трех основных веломаршрутах. Планируется построить велосипедную дорожку до Улброки длиной 5,4 километра, до Кекавы длиной 4,1 километра, а также велосипедную дорожку длиной 7,1 километра Рига - Бабите - Пиньки.

Самоуправление констатирует, что на территории Рижской метрополии велосипедная инфраструктура развита фрагментарно и эту проблему нужно решить.

Проект планируется реализовать к маю 2026 года.

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