В Риге за 25 миллионов евро построят велодорожки в Пиньки, Улброку и Кекаву

Рижское самоуправление подписало с Центральным агентством финансов и договоров договор о проектировании и строительстве велосипедных дорожек от столицы до Пиньки, Улброки и Кекавы за 25,6 млн евро, сообщили в управлении внешних связей Рижской думы.
Целью проекта является развитие сети велосипедных дорожек на административной территории Риги, содействие межгородскому сообщению и интеграция инфраструктуры велосипедных дорожек в единую систему движения.
Это повысит мобильность людей и улучшит качество окружающей среды. Для достижения цели планируется построить 16,6 километра велоинфраструктуры на трех основных веломаршрутах. Планируется построить велосипедную дорожку до Улброки длиной 5,4 километра, до Кекавы длиной 4,1 километра, а также велосипедную дорожку длиной 7,1 километра Рига - Бабите - Пиньки.
Самоуправление констатирует, что на территории Рижской метрополии велосипедная инфраструктура развита фрагментарно и эту проблему нужно решить.
Проект планируется реализовать к маю 2026 года.
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