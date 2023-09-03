Из 200 уголовных дел по обходу санкций еще ни одна латвийская компания не понесла наказание

Аналогичная картина наблюдается практически в каждой экспортной категории, где под санкциями находится хотя бы часть товаров - в отличие от снижения экспорта в РФ особенно стремительный скачок наблюдается в одну из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), с которым Россия смягчила таможенные процедуры - в Казахстан, Киргизию и Армению. Особенно это заметно в категории механического и электротехнического оборудования, где в прошлом году экспорт в Россию упал на четверть, тогда как в трех упомянутых странах - вырос в 5-12 раз. Экспорт в Кыргызстан в этом году продолжает расти особенно быстрыми темпами.

СГД: Товары в Центральную Азию обычно остаются в России

Обход санкций, в том числе экспорт запрещенных товаров в Россию через третьи страны, влечет за собой уголовную ответственность. Сандра Карклиня-Админе, заместитель директора Таможенного управления VID, говорит, что учреждение активно сотрудничает с таможенными органами стран Центральной Азии, чтобы понять, что происходит с грузом дальше.

Она отметила, что если документы экспортера в порядке, то у таможни нет оснований задерживать груз: "Но при этом мы спрашиваем наших коллег в соответствующих странах и часто получаем ответы, что такие грузы не поступали. Это значит, что мы немедленно прекращаем такие перевозки, если они начинаются у нас", - сказала Карклиня-Админе.