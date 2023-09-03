Из 200 уголовных дел по обходу санкций еще ни одна латвийская компания не понесла наказание

В то время как экспорт санкционных товаров в Россию сокращается, объемы поставок в страны, которые продолжают торговать с Россией, стремительно растут. Это вызвало обеспокоенность по поводу обхода санкций, который Европейская комиссия надеется ограничить при помощи новых мер. С начала войны Служба государственных доходов (VID) возбудила более 200 уголовных производств за нарушение санкций, но ни один экспортер до сих пор не понес наказание, сообщает передача De Facto Латвийского телевидения. В прокуратуре заявляют, что основным препятствием является трансграничное сотрудничество, расследование которого требует времени.
Чипы, транспорт и другое оборудование
Чтобы замедлить способность России развивать технологии и военный потенциал, ЕС запретил экспорт в РФ ряда товаров, включая чипы и электронные интегральные схемы. В Россию они попадали даже через Латвию - в 2021 году в РФ товаров этой группы было экспортировано на сумму более 6,5 млн евро. После введения санкций объемы упали до нуля, но в то же время Латвия начала экспортировать схемы в Казахстан, который находится в общем таможенном союзе с РФ. По сравнению с довоенным годом экспорт схем в Казахстан в 2022 году вырос со 100 тысяч евро до 3,6 миллиона. "На любые скачки данных следует обращать внимание", - сказал присяжный адвокат Эдгар Пастарс, который ежедневно занимается вопросами соблюдения санкций.
Другой пример - транспортные средства и детали. Некоторые товары этой группы также запрещено вывозить в Россию. В прошлом году экспорт транспортных средств и запчастей в Россию с 30 млн евро в 2021 году сократился вдвое и продолжает снижаться в этом году. В свою очередь, в 2022-м экспорт в Казахстан увеличился в шесть раз (с 1,8 млн до 11,1 млн евро), в Армению - в 23 раза (с 75 тыс. евро до 1,7 млн евро), а в Кыргызстан - в 133 раза (с 25 тыс. евро до 3,3 млн евро). Экспорт в Турцию в этой категории увеличился в девять раз (с 1,2 млн евро до 11 млн евро).
Аналогичная картина наблюдается практически в каждой экспортной категории, где под санкциями находится хотя бы часть товаров - в отличие от снижения экспорта в РФ особенно стремительный скачок наблюдается в одну из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), с которым Россия смягчила таможенные процедуры - в Казахстан, Киргизию и Армению. Особенно это заметно в категории механического и электротехнического оборудования, где в прошлом году экспорт в Россию упал на четверть, тогда как в трех упомянутых странах - вырос в 5-12 раз. Экспорт в Кыргызстан в этом году продолжает расти особенно быстрыми темпами.
СГД: Товары в Центральную Азию обычно остаются в России
Обход санкций, в том числе экспорт запрещенных товаров в Россию через третьи страны, влечет за собой уголовную ответственность. Сандра Карклиня-Админе, заместитель директора Таможенного управления VID, говорит, что учреждение активно сотрудничает с таможенными органами стран Центральной Азии, чтобы понять, что происходит с грузом дальше.
Она отметила, что если документы экспортера в порядке, то у таможни нет оснований задерживать груз: "Но при этом мы спрашиваем наших коллег в соответствующих странах и часто получаем ответы, что такие грузы не поступали. Это значит, что мы немедленно прекращаем такие перевозки, если они начинаются у нас", - сказала Карклиня-Админе.
С начала военного вторжения России в Украину VID за нарушение санкций возбудила более 200 уголовных производств. Больше половины из них - в Южнолатгальском округе. "Примерно 20% производств возбуждено из-за того, что бизнесмены пытаются "как будто" продать товар в другие - третьи страны (чаще всего в Армению, Казахстан), но при проведении контроля грузов на границе выясняется, что их, вероятно, позже доставят на территорию подсанкционного государства", - сообщила представитель прокуратуры.
До сих пор по одному случаю нарушения санкций вынесен обвинительный приговор, еще по двум имеется соглашение с прокурором о штрафе. Все касалось импорта товаров, а не экспорта. В связи с ввозом в Россию запрещенных товаров представитель прокуратуры Залтане пишет, что расследование затягивается из-за долгого получения доказательств из третьих стран:
"В случае, если в результате уголовно-правового сотрудничества подтвердится информация о том, что компания в третьих странах (например, в Армении или Казахстане) является фиктивной, не существует или не приобретала товар, возникает реальная возможность привлечения к ответственности отправителя (экспортера) товара".
Список санкционных товаров сформирован и для стран - торговых партнеров РФ
С июня многие группы товаров также запрещены к транзиту через Россию, что ограничивает возможность "исчезновения" товаров в пути. В то же время представитель VID Карклиня-Админе отмечает, что вопрос о ввозе санкционных товаров в Россию после их законного вывоза в Среднюю Азию должен решаться на уровне Европейской комиссии или на дипломатическом уровне, поскольку одна лишь таможня не может это предотвратить.
"Единственное, что мы можем сделать со своей стороны - это выяснить истинных бенефициаров и, если у нас есть информация, посмотреть, что это за компании, кто может быть их учредителем, и сделать какие-то выводы. Но мы должны иметь правовую основу, чтобы запретить экспорт каких-либо товаров", - заявила представитель Таможенного управления VID.
Адвокат Эдгар Пастарс отмечает, что экспортер также несет ответственность за ненарушение санкций. В случае уголовного процесса компания должна суметь доказать, что она хотя бы пыталась выяснить, кто в итоге получит товар. Он подчеркивает, что ЕК обратила внимание на обход санкций в последних поправках, но изменения происходят медленно: "ЕС сможет определять страны и товары по совокупности, ввоз которых запрещен, например, в Казахстан, поскольку очень высок риск реэкспорта. В настоящее время такие санкции еще точно не определены, а комиссия оценит их, скорее всего, слишком поздно. Поэтому на данный момент я бы сказал - только скрупулезная оценка рисков санкций. По своему опыту могу сказать, что некоторые компании даже не подозревают, что на самом деле что-то нарушают", - отметил Пастарс.
Статистическое управление больше не будет раскрывать имена экспортеров
Ранее Центральное статистическое управление опубликовало списки предприятий, экспортирующих в Россию и Беларусь, что позволило увидеть, какие компании из Латвии продолжают зарабатывать деньги в странах-агрессорах. LTV попросило прислать те же списки стран Центральной Азии, которые потенциально могут быть использованы для обхода санкций, а также список компаний, импортирующих товары из России. В ЦСУ на запрос ответили отказом.
В своем ответе ведомство заявило, что после публикации списка экспортеров оно получило разъяснения от компаний, что оказало существенное влияние на анализ. Управление перечислило несколько примеров, которые, по его мнению, не позволяют сделать объективные выводы из списка.
"Чтобы не ставить под угрозу подготовку объективной официальной статистики, управление решило не создавать и не публиковать списки компаний-экспортеров и импортеров (в любую страну)", - сообщили в ЦСУ.
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