ЛБС попробует попасть на один из квалификационных турниров Олимпийских игр

Как сообщалось, сборная Латвии по баскетболу в среду в четвертьфинале Кубка мира со счетом 79:81 проиграла Германии, не сумев продолжить борьбу за путевку на Олимпийские игры в Париже. На чемпионате мира в Азии стали известны семь участниц Олимпийских игр в Париже, которые присоединились к Франции, а еще четыре сборные будут определены следующим летом на четырех квалификационных турнирах с участием 24 сборных.

"Своими силами нам этого не потянуть. Только одна лицензия стоит 2,2-2,5 млн швейцарских франков [2,3-2,6 млн евро]. Будем разговаривать с министерствами, Министерством образования и науки", - отметил в данной связи Ципрус.

Заявки на прием квалификационного турнира должны быть поданы в течение ближайшего месяца. Как подчеркнул Ципрус, плюсом Латвии является то, что ЛБС готовил заявку на чемпионат Европы с турниром одной группы - шести команд.

Генеральный секретарь ЛБС также опроверг информацию о том, что сборная Латвии может получить от Международной федерации баскетбола (FIBA) какую-либо премию за попадание в восьмерку сильнейших Кубка мира.

Представители Министерства финансов пояснили агентству LETA, что если учесть, что речь идет о турнире, намеченном на 2024 год, то вопрос о необходимом финансировании следует рассматривать в процессе разработки госбюджета на следующий год. Возможное финансирование такого турнира не будет связано со средствами на непредвиденные расходы.