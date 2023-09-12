Уходящий рабочий день принес множество событий - прошел пикет против Дома Москвы, для некоторых домохозяйств может быть временно снижена фиксированная часть платы за электроэнергию, а Латвия закрывает границы для автомобилей с российскими номерами. Об этих и других новостях вторника, 12 сентября, расскажет RUS TVNET.
Главное за 12 сентября ⟩ Латвия закрывает границу для авто россиян, пикет против Дома Москвы и задержан мэр Валмиеры
Новости Латвии:
Начиная со вторника, 12 сентября, с 18:00 транспортным средствам, которые зарегистрированы в России, будет запрещен въезд в Евросоюз через латвийско-российский и латвийско-белорусский пограничные пункты, сообщила Служба государственных доходов (VID).
Во вторник, 12 сентября, общество Austošā Saule провело пикет против Дома Москвы в Риге. В нем участвуют около 40 человек.
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) подозревает, что должностные лица Валмиерского самоуправления вместе с представителями нескольких предприятий совершили противоправные действия с целью незаконного получения более 4 млн евро из Европейского фонда регионального развития (ЕФРР). Об этом агентству LETA сообщили в KNAB.
На Привокзальной площади у торгового центра Origo закрылся игорный зал Fenikss, свидетельствуют наблюдения портала TVNET.
Чтобы домохозяйства могли приспособиться к новой тарифной структуре оператора системы и оценить мощность необходимого подключения, на 50% может быть снижена фиксированная составляющая платы за системные услуги для тех домохозяйств, которые используют однофазное подключение (1F) с нагрузкой свыше 16 ампер (А) и трехфазное подключение (3F), следует из подготовленного Министерством климата и энергетики законопроекта, переданного ведомствам на согласование.
В связи с давлением нелегальной иммиграции из Беларуси Министерство внутренних дел подготовило проект постановления о закрытии пограничного перехода Силене на границе с соседней страной.
За рубежом:
Самолет Airbus A320 "Уральских авиалиний", выполнявший рейс из Сочи в Омск, не смог совершить посадку в омском аэропорту и совершил вынужденную посадку в поле в Новосибирской области. На борту было не менее 165 человек, никто из них в результате приземления на грунт не пострадал. Самолет той же авиакомпании уже садился в поле летом 2019 года под Москвой.
Северокорейский бронепоезд, на котором находится лидер страны Ким Чен Ын, прибыл в Россию, сообщают во вторник российские СМИ.
Десятки тысяч жителей Каталонии по случаю национального праздника "Диада" вышли на акцию в центре Барселоны с призывом к независимости региона, сообщает агентство dpa в понедельник, 11 сентября.
Во вторник, 12 сентября, президент России Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме, проходящем во Владивостоке, прокомментировал отъезд из страны Анатолия Чубайса, пишет "Медуза".
Интересное чтиво:
Капитан сборной Латвии по баскетболу Дайрис Бертанс в своем выступлении у памятника Свободы в понедельник, 11 сентября, выразил благодарность болельщикам за огромную поддержку во время чемпионата мира, но также не скрыл разочарования тем, что команда вернулся домой с пятым местом, а не с медалями.
Эмоции после чемпионата мира по баскетболу улеглись. Теперь настало время поближе познакомиться с одним из главных творцов феноменального успеха сборной Латвии на дебютном мировом первенстве. Кто такой Лука Банки, который сделал латвийскую сборную пятой в мире?
В годовщину смерти королевы Елизаветы II принц и принцесса Уэльские Уильям и Кэтрин посетили частную службу в соборе Святого Давида в Пембрукшире. По пути туда Кейт и Уильям встретили толпу людей, стоявших снаружи и обменивавшихся нежными фразами в адрес ушедшей королевы.
"Кто-нибудь видел этого мужчину?" - такое сообщение с просьбой о помощи в поисках жителя Уэльса, который с друзьями приехал в Ригу на футбольный матч Латвия - Уэльс, было размещено в соцсети X (Twitter). Вскоре в комментариях появилось видео, на котором мужчина по-прежнему наслаждается вечером.
В прямом эфире на YouTube-канале "И грянул Грэм" латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, действительно ли обучала Максима Галкина латышскому языку.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!