Главное за 12 сентября ⟩ Латвия закрывает границу для авто россиян, пикет против Дома Москвы и задержан мэр Валмиеры

В связи с давлением нелегальной иммиграции из Беларуси Министерство внутренних дел подготовило проект постановления о закрытии пограничного перехода Силене на границе с соседней страной.

За рубежом:

Самолет Airbus A320 "Уральских авиалиний", выполнявший рейс из Сочи в Омск, не смог совершить посадку в омском аэропорту и совершил вынужденную посадку в поле в Новосибирской области. На борту было не менее 165 человек, никто из них в результате приземления на грунт не пострадал. Самолет той же авиакомпании уже садился в поле летом 2019 года под Москвой.

Северокорейский бронепоезд, на котором находится лидер страны Ким Чен Ын, прибыл в Россию, сообщают во вторник российские СМИ.

Десятки тысяч жителей Каталонии по случаю национального праздника "Диада" вышли на акцию в центре Барселоны с призывом к независимости региона, сообщает агентство dpa в понедельник, 11 сентября.

Во вторник, 12 сентября, президент России Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме, проходящем во Владивостоке, прокомментировал отъезд из страны Анатолия Чубайса, пишет "Медуза".

Интересное чтиво:

Капитан сборной Латвии по баскетболу Дайрис Бертанс в своем выступлении у памятника Свободы в понедельник, 11 сентября, выразил благодарность болельщикам за огромную поддержку во время чемпионата мира, но также не скрыл разочарования тем, что команда вернулся домой с пятым местом, а не с медалями.