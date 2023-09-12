Министр экономики: "не хотим пережить еще одну волну экономической эмиграции"

Во вторник, 12 сентября, Комиссия по народному хозяйству Сейма обсудла влияние повышения ставки EURIBOR на экономику Латвии. По словам министра экономики, Европейский центральный банк повышает ставки, чтобы бороться с ростом инфляции, но это может негативно повлиять на ипотечных заемщиков в Латвии.

"Мы определенно не хотим пережить еще одну волну экономической эмиграции, когда люди не смогут оплатить свои счета и уедут из Латвии", - Rus.LSM привела слова Индриксоне.

Министр считает, что рост ставок и их влияние должны оценивать сами кредитные учреждения, но государство может вмешаться и применить к банкам налог на сверхприбыль.

Напомним, что ранее председатель бюджетно-финансовой комиссии Сейма Янис Рейрс заявил, что законом следует временно установить сниженные процентные платежи по ипотечным кредитам, чтобы не допустить попадания большей части населения Латвии в незавидное финансовое положение.

На вопрос, не являются ли такие решения чрезмерным вмешательством государства в экономику, Рейрс ответил, что его больше беспокоит риск того, что "около 100 000 высокопрофессиональных, трудоспособных людей" могут из-за высоких платежей покинуть Латвию. Таким образом, сохранение слишком высоких ставок по ипотечным кредитам в долгосрочной перспективе вызовет гораздо большие негативные последствия, считает депутат.