Бесплатные электрички для жителей Юрмалы: когда их введут?

Весной этого года Юрмальская дума предложила предоставить жителям города бесплатный проезд до Риги и обратно. Идея вызвала фурор, и многие с нетерпением ждали ее реализации. Но время шло, а изменений не происходило. RUS TVNET узнал, дождутся ли юрмальчане бесплатных электричек?
"Я жду бесплатных электричек уже полгода. Наша семья из трех человек тратит на билеты до Риги и обратно больше 130 евро в месяц. Бесплатные билеты позволили бы сэкономить, что особенно важно сейчас, в зимний период", - поделилась своими ожиданиями жительница Юрмалы Наталия.
В Юрмальской думе рассказали, что впервые идея о бесплатном проезде на электричках для жителей города была высказана еще весной, поэтому работа ведется уже давно.
По словам пресс-службы Юрмальской думы, за это время была проделана вся предварительная работа, выработаны правила и процедуры, а разработка IT-решений для Pasažieru vilciens находится на завершающей стадии.
Как заявили в муниципалитете, горожане, имеющие карту юрмальчанина, смогут приобрести два бесплатных билета в день на железнодорожный маршрут Рига - Кемери и обратно. Перед каждой поездкой необходимо будет оформить бесплатный билет либо в электронном виде, либо в кассе.
"Я была бы рада, даже документ могу предоставить, что у меня работа в Риге. Большая экономия была бы. 43 евро!" - написала в социальных сетях еще одна местная жительница Ольга об инициативе Юрмальской думы.
По прогнозам, жители смогут начать пользоваться бесплатным проездом в электричках уже к концу этого года.
В думе обещают, что точную дату, все подробности и окончательные правила будут опубликованы на сайте самоуправления www.jurmala.lv.
Обратите внимание, что в настоящее время для поездки на электричке необходимо приобретать платные билеты.
Для получения права на бесплатный проезд на электричке в следующем году необходимо, чтобы житель Юрмалы был задекларирован в городе на 1 января 2024 года, когда будут собраны данные о задекларированном населении за этот год.
Ранее сообщалось, что глава управления городского развития Гундега Осе считает, что в год бесплатные билеты могут обойтись думе примерно в 1,2-1,6 миллиона евро. Такая сумма складывается из расчета, что расходы на одну поездку составят 1,153 евро без учета PVN.
После введения системы отдел городского развития Юрмалы планирует приспособить расписание городских автобусов к расписанию поездов.
Планируется, что это изменит привычки людей, которые начнут чаще выбирать более дружественный окружающей среде общественный транспорт.
"Когда надо в Риге в несколько мест в разных частях города или когда с собой хотя бы 10 кг вещей - не пересядут, а если просто погулять в Старой Риге или в одно конкретное место (на работу) - вполне вероятно, что пересядут", - высказал свое мнение в соцсетях житель Юрмалы Виталий.
Однако если задумка чиновников о том, что люди пересядут с автомобилей на электрички, реализуется, то это, помимо экономии для жителей Юрмалы и заботы об экологии, может привести к тому, что электрички будут ходить переполненными.
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