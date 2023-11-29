Бесплатные электрички для жителей Юрмалы: когда их введут?

По прогнозам, жители смогут начать пользоваться бесплатным проездом в электричках уже к концу этого года.

В думе обещают, что точную дату, все подробности и окончательные правила будут опубликованы на сайте самоуправления www.jurmala.lv.

Обратите внимание, что в настоящее время для поездки на электричке необходимо приобретать платные билеты.

Для получения права на бесплатный проезд на электричке в следующем году необходимо, чтобы житель Юрмалы был задекларирован в городе на 1 января 2024 года, когда будут собраны данные о задекларированном населении за этот год.

Ранее сообщалось, что глава управления городского развития Гундега Осе считает, что в год бесплатные билеты могут обойтись думе примерно в 1,2-1,6 миллиона евро. Такая сумма складывается из расчета, что расходы на одну поездку составят 1,153 евро без учета PVN.

После введения системы отдел городского развития Юрмалы планирует приспособить расписание городских автобусов к расписанию поездов.

Планируется, что это изменит привычки людей, которые начнут чаще выбирать более дружественный окружающей среде общественный транспорт.

"Когда надо в Риге в несколько мест в разных частях города или когда с собой хотя бы 10 кг вещей - не пересядут, а если просто погулять в Старой Риге или в одно конкретное место (на работу) - вполне вероятно, что пересядут", - высказал свое мнение в соцсетях житель Юрмалы Виталий.

Однако если задумка чиновников о том, что люди пересядут с автомобилей на электрички, реализуется, то это, помимо экономии для жителей Юрмалы и заботы об экологии, может привести к тому, что электрички будут ходить переполненными.