Видео ⟩ Ущерб, нанесенный крупным градом, вгоняет фермеров в долги

Sauleskalni - сравнительно малое хозяйство с 220 гектарами полей, но с очень большими убытками. Последствия урагана никуда не делись. Крыши ферм все еще в дырах, во время дождей на ферме образуются лужи, и о разрушениях в сельской местности владелице больно говорить. Здания были застрахованы, а поля - нет.

Сейчас сумма долгов из-за утраченного урожая составляет около 150 тысяч евро, о прибыли даже не говорят.

Что делать тем, кто рискнул и оставил зерновые поля в этом сезоне без страховки? Министр земледелия Арманд Краузе (Союз зеленых и крестьян) отметил, что у него есть несколько предложений.

"Первое, что я сделаю, - думаю, у фермеров должна быть возможность взять беспроцентные кредиты", - сказал он.

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