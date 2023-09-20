Правительство ввело компенсации из-за подорожания электричества. Но вопросы все еще остаются

На эти цели будет выделено более 30 млн евро - около 18 млн евро из дивидендов государственной компании Latvenergo, остальное - из госбюджета. Снижение платы будет действовать с 1 сентября до конца текущего года (включая январские счета).

Одновременно будет продолжена работа над среднесрочным решением по ограничению роста тарифов на услуги системы распределения электроэнергии, которое будет применяться с 2024 года. На заседании Кабинета министров не было дискуссии по этому вопросу, и решение было принято быстро.

"Это очень хорошее решение, которое мы как политики обещали нашим избирателям, когда формировали правительство. Я могу поздравить всех с тем, что мы смогли договориться по этому вопросу на первом же заседании кабинета", - заявила премьер-министр Эвика Силиня.

На данный момент остается открытым вопрос о том, какие тарифы ожидают население в следующем году и потребуется ли вновь государственная поддержка. Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) считает, что повышение тарифов на распределение электроэнергии, вызвавшее большой общественный резонанс, обоснованно. Однако с этим не согласна значительная часть населения, чьи счета за электроэнергию с 1 июля значительно выросли. Четыре человека уже подали в суд иски против SPRK в связи с необоснованностью новых тарифов.