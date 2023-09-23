Два раза в год: рассмотрят возможность более частой индексации пенсий

Министр благосостояния Улдис Аугулис пообещал Латвийской федерации пенсионеров рассмотреть возможность проводить индексацию пенсий дважды в год, рассказала агентству LETA глава федерации Айя Барча.
В субботу федерация встретилась с министром благосостояния, чтобы обсудить приоритеты бюджета сферы благосостояния на ближайшие три года.
Как рассказала Барча, встреча была очень интересной, принимая во внимание, что Аугулис, который занял должность министра благосостояния уже в третий раз, знаком с системой и проинформировал о мнениях пенсионеров.
Федерация решила направить Кабинету министров резолюции, в которой будет содержаться мнение федерации о необходимости решать актуальные вопросы пенсионеров.
Один из интересующих федерацию вопросов был о доплатах за трудовой стаж до 31 декабря 1995 года для лиц, которые вышли на пенсию с 2012 года. Министр в субботу во время встречи с федерацией заявил, что этот вопрос уже "закреплен законом" о госбюджете и со следующего года это начнет происходить. "Не всем сразу, а постепенно", - отметила Бранча.
Кроме того, пенсионеры интересовались тем, что введение так называемой "потребительской корзины" готовилось уже несколько лет. Министр сказал федерации, что он готов подготовить другие предложения и обсудить в министерстве и с партнерами по сотрудничеству, так как нет нужды мучиться с такими корзинами, а надо говорить о вещах, которые реально можно сделать. В результате был сделан вывод, что такие продовольственные корзины для каждой семьи могут абсолютно отличаться.
"В связи с пенсионерами министр сказал, что он точно исследует возможность, которая когда-то в Латвии уже была, в частности, индексировать пенсии дважды в год", - указала Бранча.
Она пояснила, что в этом году с учетом индексации пенсий средняя зарплата в стране значительно выросла. При индексации учитываются и индексируются пенсии в размере до 50% от средней стоимостной зарплаты, которая в прошлом году составляла 534 евро, а в этом году - 609 евро. Однако взносы на социальное страхование, взимаемые с этих зарплат, имеют знак минус, поэтому в индексации в этом году во внимание принимается только коэффициент инфляции, который составляет 6,4.
"Мы призвали министра очень серьезно сотрудничать с Министерством финансов, Службой госдоходов и пояснять, почему эти взносы имеют знак минус. Это определенно сказано, например, с зарплатами в конвертах в связи с тем, что взносы социального страхования не уплачены. Это сложно понять людям", - отметила Барча.
Напомним, осенью этого года будут увеличены пенсии или части пенсий, не превышающие 609 евро.
Это означает, что индексироваться будет вся сумма пенсии, если она не превышает 609 евро, а для пенсий, превышающих 609 евро, индексироваться будет только часть суммы - уже упомянутые 609 евро. Размер повышения будет зависеть как от размера пенсии, так и от применяемого индекса.
Исключение составляют политически репрессированные, инвалиды I группы и чернобыльцы, которым будет проиндексирована вся сумма пенсии.
Сумма складывается из реального индекса потребительских цен (проще говоря - инфляции) и части реального прироста суммы заработной платы по страховым взносам. Сумма заработной платы по страховым взносам - это финансовое понятие, а проще говоря - это сумма всех денежных средств, с которых в течение года необходимо было уплатить взносы на социальное страхование, пояснили ранее в Минблаге.
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