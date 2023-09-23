Два раза в год: рассмотрят возможность более частой индексации пенсий

"В связи с пенсионерами министр сказал, что он точно исследует возможность, которая когда-то в Латвии уже была, в частности, индексировать пенсии дважды в год", - указала Бранча.

Она пояснила, что в этом году с учетом индексации пенсий средняя зарплата в стране значительно выросла. При индексации учитываются и индексируются пенсии в размере до 50% от средней стоимостной зарплаты, которая в прошлом году составляла 534 евро, а в этом году - 609 евро. Однако взносы на социальное страхование, взимаемые с этих зарплат, имеют знак минус, поэтому в индексации в этом году во внимание принимается только коэффициент инфляции, который составляет 6,4.

"Мы призвали министра очень серьезно сотрудничать с Министерством финансов, Службой госдоходов и пояснять, почему эти взносы имеют знак минус. Это определенно сказано, например, с зарплатами в конвертах в связи с тем, что взносы социального страхования не уплачены. Это сложно понять людям", - отметила Барча.

Напомним, осенью этого года будут увеличены пенсии или части пенсий, не превышающие 609 евро.

Это означает, что индексироваться будет вся сумма пенсии, если она не превышает 609 евро, а для пенсий, превышающих 609 евро, индексироваться будет только часть суммы - уже упомянутые 609 евро. Размер повышения будет зависеть как от размера пенсии, так и от применяемого индекса.

Исключение составляют политически репрессированные, инвалиды I группы и чернобыльцы, которым будет проиндексирована вся сумма пенсии.

Сумма складывается из реального индекса потребительских цен (проще говоря - инфляции) и части реального прироста суммы заработной платы по страховым взносам. Сумма заработной платы по страховым взносам - это финансовое понятие, а проще говоря - это сумма всех денежных средств, с которых в течение года необходимо было уплатить взносы на социальное страхование, пояснили ранее в Минблаге.