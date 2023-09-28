Во время учений может быть ограничено движение пешеходов в районе Минобороны

В четверг, 28 сентября, во время учений Namejs 2023 пешеходное движение может быть на короткое время перекрыто на участках улиц Сколас, Элизабетес и Кр. Валдемара вокруг комплекса зданий Минобороны, сообщили в отделе прессы Минобороны.