"Посол малого бизнеса" в Латвии Виктория Шипунова о стартапах, ошибках и силе комьюнити

Что нужно рынку Латвии?

Виктория уверена, что на рынке нет ничего принципиально нового, но у каждого бренда должны быть свои преимущества, уникальность и свои ценности, которые нужно заложить.

"Чаще всего в латвийских компаниях ценности, миссия и цель - это условно три предложения на сайте, о которых никто не знает, даже внутри компании, они не понимают, кто они и куда идут. А если провести CustDev клиентов, люди даже понятия не имеют о ценности бренда и философии, логично, так как компания им не следует. Прежде всего, люди не могут запомнить то, что не имеет яркого запоминающегося образа. Индивидуальность начинается с фирменного дизайна, уникального продукта, ценностей, философии и цели. Если вы не знаете куда вы идете, люди никогда массово не пойдут за вами", - рассказывает Виктория.

"Я считаю, что предпринимательство без цели никогда не продвинется, потому что масштабным бизнес становится только тогда, когда есть цель.

Это объединяет и команды, и общих потребителей", - добавляет она.

Customer Development - описанная Стивом Бланком методология создания продуктов или стартапов, через проверку идеи или прототипа будущего продукта на востребованность с помощью потенциальных потребителей.