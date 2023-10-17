"Посол малого бизнеса" в Латвии Виктория Шипунова о стартапах, ошибках и силе комьюнити

"Предпринимательство должно быть созидательным", - считает опытный бизнес-эдвайзер из Риги Виктория. Ее также называют "послом малого бизнеса" в Латвии, при этом под ее руководством развились и многие крупные проекты в нашей стране. Виктория рассказала RUS TVNET, что происходит на местном рынке, почему некоторые предприниматели уезжают из страны и как в Латвии можно создать успешный бизнес.
Виктория Шипунова стоит за созданием и развитием многих известных брендов в Латвии и за рубежом, начиная от малого бизнеса и заканчивая крупными fintech стартапами. Она работала с такими местными компаниями и проектами как MaryMaris, Karate Skola, Mimiko, Zeest, BoViet Latvija, Miami Nails, Restok, Arsenijs Fabrika, Dzīvības Poga, Kyfowear и многими другими международными компаниями.
Виктория работает как бизнес-эдвайзер для компаний, у нее нет своего агентства. Она считает, что стартапами не может заниматься одна и та же команда, так как каждый раз нужно создавать разные уникальные вещи: "Поэтому в каждый проект привлекается лучшие умы, которых я выбираю конкретно под проект. Стартапам важна in-house команда с опытом в нише".
Специалист с многолетним опытом получила степень магистра финансовой экономики, также в ее квалификацию входит управление проектами, стратегия брендов, айдентика, продвижение, маркетинг, аналитика рынка, консультации, выражаясь ее словами, "full stack business production", то есть - полное сопровождение бизнеса на разных его этапах.
Виктория внедряется в бизнес-проекты как управленец на моменте создания идеи и работает над реализацией, чтобы грамотно и правильно вывести продукт на рынок.
"Я - это сердце стартапов. Я не коммерческая история, которая хочет из них вытянуть деньги.
Я уже много лет вывожу продукты на рынок и понимаю, почему у одних получается, а других нет. Я постоянно изучаю стратегические канвы успешных компаний мира и у меня есть эти паттерны. Я сразу вижу, какой человек не управленец, какой продукт нежизнеспособный. Часто ко мне приходят предприниматели с идеей, но у них нет четкой стратегии и опыта в управлении. И поэтому моя основная задача - это создание бренд стратегии, управление проектом и реализация. Я помогаю собрать in-house команду, которая сможет реализовать стратегию и цель", - говорит она.
Когда к Виктории обращается определенный бренд, она и ее команда создают правильную бренд-стратегию, айдентику, которая отображает все ценности и философии бренда, а также маркетинговую стратегию, которая помогает популяризовать бренд.
"В любой нише, куда заходит бренд, есть определенные территории. Новый бренд должен понимать их и определить свою. Мы видим, какие это территории с помощью аналитики и создаем уникальную бренд-стратегию, и именно она позволяет зайти на рынок с преимуществами, заложить смыслы, создать уникальный продукт для рынка с ценностями и философией", - объясняет эксперт.
Что нужно рынку Латвии?
Виктория уверена, что на рынке нет ничего принципиально нового, но у каждого бренда должны быть свои преимущества, уникальность и свои ценности, которые нужно заложить.
"Чаще всего в латвийских компаниях ценности, миссия и цель - это условно три предложения на сайте, о которых никто не знает, даже внутри компании, они не понимают, кто они и куда идут. А если провести CustDev клиентов, люди даже понятия не имеют о ценности бренда и философии, логично, так как компания им не следует. Прежде всего, люди не могут запомнить то, что не имеет яркого запоминающегося образа. Индивидуальность начинается с фирменного дизайна, уникального продукта, ценностей, философии и цели. Если вы не знаете куда вы идете, люди никогда массово не пойдут за вами", - рассказывает Виктория.
"Я считаю, что предпринимательство без цели никогда не продвинется, потому что масштабным бизнес становится только тогда, когда есть цель.
Это объединяет и команды, и общих потребителей", - добавляет она.
Customer Development - описанная Стивом Бланком методология создания продуктов или стартапов, через проверку идеи или прототипа будущего продукта на востребованность с помощью потенциальных потребителей.
Помимо этого, она призывать принимать во внимание локальные особенности рынка. "У нас очень сложный рынок. Иногда приходят ребята и пытаются в Латвии запустить что-то масштабное и дорогое как Chanel, тут стоит помнить, что всегда нужно опираться на рынок, на которой мы хотим выйти. Сколько всего тут начинали и долго они не протянули.
В Латвии надо открывать то, на что люди уже привыкли тратить свое время и деньги", - убеждена эксперт.
В рамках стратегии Виктория анализирует не только успешные кейсы на рынке, но и поведенческую модель: почему какой-то определенный продукт настолько влиятелен на рынке, почему люди готовы тратить деньги на него?
"Анализируя, мы всегда можем создать востребованный продукт для рынка, найти, так называемую дыру в нише, создать продукт с преимуществами", - отмечает она.
Помогает Виктория и работать с финансированием. "Моя задача вместе с командой - грамотно работать с тем бюджетом, который есть у проекта и грамотно его распределять и, может даже в отдельных случаях искать инвестиции, например, у Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) или частных инвесторов", - говорит она.
Как один из своих успешных проектов эксперт называет детский парк аттракционов MaryMaris в торговых центрах Риги.
"Это просто невероятно созидательный комплекс, где все продумано до мелочей. Те обещания, которые бренд дал рынку, мы их выполняем, постоянно внедряем что-то новое, делаем интерактивы с детьми, и вовлекаем их в жизнь компании. Это уникальная модель, и предприниматели, которые за этим стоят, они очень много над этим работают. Это тот пример, когда можно зайти на рынок и сделать что-то новое, влюбить в себя потребителей, пообещать ему и выполнить все обещания", - рассказывает бизнес-эдвайзер.
Проблемы на местном рынке
Виктория считает, что в Латвии порой наблюдается тревожная ситуация из-за неразвитой бизнес-культуры, в результате чего предприниматели сами себе вредят.
"В нашем государстве нет политики предпринимательской культуры, которая позволяет всем предпринимателям объединяться, садиться за один стол переговоров и хотя бы не устраивать демпинг цен. Сейчас все новые и новые компании заходят на рынок, вот литовцы, например, зашли, они демпингуют страшно, никто это не контролирует. И что в итоге? Лазерная эпиляция стала по цене ваксинга, даже часто первая процедура бесплатно. Так нельзя делать, это нерентабельно", - считает финансовый аналитик.
Как можно было бы предотвратить сложившуюся ситуацию? Виктория считает, что предприниматели этой ниши должны были бы сесть за стол переговоров и прийти к определенным нормам.
"Таким образом, зарабатывал бы весь рынок. А теперь у каждого второго потеря. Клиент гуляет от скидки к скидке без привязки к какому-либо бренду. Вечные скидки круглый год, маркетинг в минус или в небольшой плюс. Смысл? Не говоря про, что есть мастера, которые покупают китайский аппарат без сертификации на рынке и предлагают услугу в своем маленьком кабинете или даже дома и берет по 35-45€ с клиента. Получается, что салонов уже давно больше, чем клиентов. И каждый день открываются новые… Никто не анализирует емкость рынка, аналитику ниши никто не проводит, все ориентируются на успешный успех в Instagram", - рассуждает эксперт.
"Я видела статистику потребительской способности Латвии. Большой процент людей не концентрируются на качестве в первичной покупке. Люди сейчас концентрируются на цене. Вечные акции и что? Рынок разрушается, рушатся компании. Это только один такой пример. У нас очень много неграмотного малого предпринимательства в стране, очень много", - добавляет специалист.
Также она отмечает, что предприниматели должны сотрудничать не только между собой, но и с государством. Только таким образом можно улучшить экономику страны.
"Я считаю, что рынок должен гармонично развиваться. Предприниматели в целом должны между собой общаться. У них должна быть какая-то общая глобальная цель. Только так мы можем влиять на нашу экономику. В нашем государстве должна быть целая история, не совсем партия, а какая-то среда, где депутаты нашей страны, которые лоббируют законы, работали бы с предпринимательскими историями.
Была бы сегментация: большие компании, малый бизнес и средние фирмы, и совсем "малыши". Это важно для того, чтобы понять их внутреннюю культуру и проблематику. Для того, чтобы предложить какие-то решения по налогообложению и другим видам поддержки", - подчеркивает Виктория.
"Предпринимательская деятельность очень сильно влияет на нашу экономику. Так почему в нашей стране предпринимательская среда не поддерживается? Каждый второй переносит регистрацию в Эстонию. Все больше и больше бизнес-моделей с существующей политикой становятся нерентабельны. Куда мы идем?", - добавляет она.
Виктория, которая регулярно работает со многими компаниями, признает, что все чаще предприниматели закрывают компании и уезжают из страны: "За последнее время более 10 бизнесов у меня лично просили, чтобы я выставила их на продажу. Это достаточно рентабельные работающие бизнесы, и люди просто устают их здесь вытягивать, потому что вкладывают в это энергии сил больше, нежели получают отдачу. Так не должно быть".
"Латвия неудобна для малого бизнеса"
В Латвии очень сложно развиваться начинающим предпринимателям, это связано как и с нехваткой знаний у будущих бизнесменов, так и с высокими налогами в стране, подчеркивает бизнес-эдвайзер.
"У нас нет правильно выстроенной стратегии развития бизнеса в Латвии. У индивидуальных коммерсантов очень высокое налогообложение. И если вдуматься и посчитать, то получается, что при старте предприниматель отдает большие проценты. А малый бизнес означает, что у него нет бюджетов, нет капитала. Соответственно, первый год дается ему очень сложно.
Как я говорила, емкость рынка у нас маленькая, и когда он заходит уже в конкурентное поле, где льется кровь, ему очень сложно, потому что даже денег на маркетинг у него нет.
Я искренне считаю, что для малых предпринимателей нужно сделать поблажки. Максимум 10% налогов, хотя бы первые два года", - предлагает Виктория.
Любой крупный бизнес начинается с малого, поэтому важно поддерживать предпринимателей именно на старте, уверена эксперт.
"Я считаю, что важно поддерживать предпринимателей, которые создают созидательные модели бизнеса. Может быть не все ниши, но хотя бы творческие истории или детские темы", - добавляет специалист.
70% малого бизнеса в Латвии неуспешны, приводит данные Виктория.
"Все эти красивые истории в Instagram, я видела их финансовые показатели. Многие нерентабельны. Ребята работают на двух работах и занимаются предпринимательством.
При этом они понимают, что в конце месяца выйдут в ноль если не в минус, но они с открытыми глазами с надеждой верят в то, что в один день что-то изменится. Но это печально. Об этом никто не говорит, но малые бизнесы чаще всего открываются, а потом их перепродают таким же начинающим предпринимателям. И это воронка, которая не заканчивается", - подчеркивает Виктория.
При этом эксперт отмечает, что очень любит Латвию и восхищается нашими предпринимателями. Предприниматели в Латвии - это люди с горящими глазами, замечает она.
"Ими двигает невероятная потребность решить какую-то проблему. Я искренне верю, что мы не продаем продукт, мы продаем энергию.
Делать малый бизнес в Латвии - это реальный энтузиазм", - считает она.
"Я часто вижу проекты до их реализации. Я вижу, что в ближайшее время будет в нашей стране. В Латвии очень много толковых, умных ребят, которые по сей день стараются создать крутые места, крутые продукты, прежде всего, с более созидательной моделью, чтобы нам всем было комфортно", - добавляет она.
Бренд должен создавать комьюнити
За последние несколько лет по экономике Латвии значительно ударила сначала пандемия и локдауны, а позже война в Украине и санкции. Но в этих трудностях некоторые предприниматели увидели новые возможности.
"Они не только выжили, но и вышли на зарубежные рынки. А почему это случилось? Потому что изначально предприниматели создавали созидательный бизнес для людей. Когда рынок испытывает кризис, потребительская способность падает. Сейчас по статистике Нельсона можно увидеть, что покупательская способность во многих нишах упала на 60%. Люди экономят, люди смотрят, на что тратить деньги и,
как правило, в кризис люди тратят деньги по любви", - отмечает Виктория.
В пандемию выжили те бизнесы, у которых был действительно качественный продукт и качественный сервис. Виктория уверена, что бренд, в основе которого лежат ценности и философия, близкие определенному кругу людей, создает вокруг себя комьюнити. Это крайне важно для бизнеса, считает она.
"Бренд объединяет вокруг себя комьюнити людей. И когда бренду будет сложно, они не пойдут покупать у кого-то другого, они придут тебя поддержать. Со многими бизнесами так и происходило. Так мы и выжили с многими ребятами", - вспоминает специалист.
Виктория рассказывает, что еще в 2020 году высказывала эту мысль на большом международном бизнес-форуме.
"Сообщества будут развиваться и потреблять продукты только тех компаний, ценности которых отражают их собственные. Общество духовно развивается, общество духовно растет. Компании должны понимать, кто их клиенты, чтобы понимать, как должен выглядеть продукт. Это такая глубочайшая аналитика, с которой нужно работать каждому... Это делают все глобальные компании мира. Instagram и Facebook - это сообщество, Starbucks, Nike - это тоже сообщества. И вот с этой темой я тогда выступала, и я очень рада, что я подняла ее. На меня смотрели, как на инопланетянина, я это прекрасно понимала. Но сейчас уже создано очень много бизнес-клубов, и компаний, которые стали объединять людей в комьюнити", - говорит эксперт.
"Я часто слышу от людей: "Спасибо, что зародила культуру сообществ в Латвии", - добавляет она.
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