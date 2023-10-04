Бюджетная комиссия поддержала законопроект о защите ипотечных заемщиков

Через год бюджетная комиссия оценит эффективность этой нормы и решит, следует ли продлевать пониженную ставку еще на один год.

Поддержка будет предоставляться заемщикам с максимальной суммой кредита до 250 000 евро.

В настоящее время законопроект предусматривает, что поддержку сможет получить человек, у которого это единственный ипотечный кредит, однако депутаты обещают обсудить в следующем чтении, можно ли распространить поддержку на ипотеку единственного жилья.

Поддержка не будет распространяться на тех, кто сдает в аренду заложенное в банке жилье.

Члены бюджетной комиссии единогласно поддержали внесение законопроекта в Сейм. Законопроект будет рассмотрен в трех чтениях.

Как сообщалось, в начале августа Рейрс заявил, что процентная ставка EURIBOR необоснованно применяется к ипотечным кредитам, что позволяет некоторым банкам получать сверхприбыли. Это заявление вызвало критику со стороны банковского сектора.