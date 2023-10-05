Эксперт: Казахстан является важным партнером в железнодорожных перевозках

По его словам, об этом свидетельствует увеличение объемов грузов в текущем году по ряду грузовых групп, таких как зернопродукты, химические грузы, металлы и другие грузовые сегменты, и LDz заинтересована в дальнейшем развитии мультимодальных маршрутов из Средней Азии в Европу, используя транзитный потенциал как Латвии, так и Казахстана.

За первые восемь месяцев текущего года общий объем грузов, перевезенных по железной дороге между Казахстаном и Латвией, составил 1,7 млн. тонн.

По словам представителей LDz, хотя перевозки угля за этот период снизились, объемы зерновых (208 тыс. т), химических грузов (22 тыс. т) и металлов и ферросплавов (234 тыс. т) увеличились соответственно в 3,5 раза, 2,3 раза и 1,9 раза.

На этой неделе с 4 по 6 октября в Казахстане проходит международная выставка транспорта и логистики TransLogistica Kazakhstan 2023, в ходе которой Плявниекс встретился с начальником Казахстанской железной дороги Нурланом Саранбаевым и обсудил возможности улучшения процессов железнодорожных перевозок, дальнейшие перспективы сотрудничества, текущие проблемы, а также использование электронных накладных при перевозках между Латвией и Казахстаном, что позволит повысить качество обслуживания клиентов и оптимизировать бизнес-процессы перевозчика.

В выставке под единым брендом VIA Latvia принимают участие Министерство сообщения и крупнейшие предприятия транзитной отрасли Латвии, в том числе LDz и предприятия группы LDz - LDz Cargo, LDz Logistika, LDz ritošā sastāva serviss и другие представители латвийского транспортного коридора.