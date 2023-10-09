Аналитики: золото и американский доллар выиграют от войны в Израиле

"Станет ли происходящее в Израиле важным событием на рынках, будет зависеть от того, сколько продлится война, и не будут ли вовлечены в конфликт другие страны", - сказал главный экономист Annex Wealth Management Брайан Якобсен.

Он, однако, выразил сомнение в том, что война сможет сразу оказать серьезное влияние на цены на нефть. Несмотря на то, что сторонник ХАМАС Иран в последнее время нарастил добычу нефти, он остается слишком маленьким игроком на глобальном рынке, чтобы потенциальное снижение добычи нефти могло повлиять на цены на нефть глобально. Главный вопрос в том, как отреагирует Саудовская Аравия на происходящее в Израиле?

По словам инвестиционного директора Cumberland Advisors Дэвида Котока, ситуация в мире очень напряженная, также напряженной остается и внутриполитическая ситуация в США, где приближаются президентские выборы.

"Меня очень беспокоят взрывоопасные ситуации, в которых США должны предпринять решительные действия. Равно как и возможности защиты, которые могли бы быть и парализованы", - сказал Коток.