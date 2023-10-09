Аналитики: золото и американский доллар выиграют от войны в Израиле

Начало войны в Израиле и растущая геополитическая неопределенность могут увеличить спрос на золотые и долларовые активы США, считают аналитики финансового рынка.
В субботу палестинские боевики из движения ХАМАС совершили неожиданное нападение на Израиль, в результате которого погибли сотни человек. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил в стране военное положение. Западные страны осудили это нападение ХАМАС и выразили однозначную поддержку Израилю.
По словам аналитиков, растущая геополитическая неопределенность и напряженность могут оказать значительное влияние на финансовые рынки и вынудить инвесторов искать "надежное убежище" в так называемых надежных активах - золоте и долларе. Спрос на гособлигации США также может вырасти.
"Это хороший пример, почему людям важно хранить золото в своих инвестиционных портфелях. Это идеальное средство для защиты себя от международных потрясений", - заявил агентству Reuters главный рыночный экономист Spartan Capital Питер Кардильо, прогнозируя, что доллар тоже будет выгодоприобретателем.
"В любой момент, когда происходят международные потрясения, доллар укрепляется", - сказал Кардильо.
В последние недели рынок реагировал на то, что процентные ставки США продолжают свой рост. Доходность облигаций увеличилась, а доллар США укрепился. Рынки акций, наоборот, пережили резкое падение, хотя их состояние на прошлой неделе стабилизировалось.
"Станет ли происходящее в Израиле важным событием на рынках, будет зависеть от того, сколько продлится война, и не будут ли вовлечены в конфликт другие страны", - сказал главный экономист Annex Wealth Management Брайан Якобсен.
Он, однако, выразил сомнение в том, что война сможет сразу оказать серьезное влияние на цены на нефть. Несмотря на то, что сторонник ХАМАС Иран в последнее время нарастил добычу нефти, он остается слишком маленьким игроком на глобальном рынке, чтобы потенциальное снижение добычи нефти могло повлиять на цены на нефть глобально. Главный вопрос в том, как отреагирует Саудовская Аравия на происходящее в Израиле?
По словам инвестиционного директора Cumberland Advisors Дэвида Котока, ситуация в мире очень напряженная, также напряженной остается и внутриполитическая ситуация в США, где приближаются президентские выборы.
"Меня очень беспокоят взрывоопасные ситуации, в которых США должны предпринять решительные действия. Равно как и возможности защиты, которые могли бы быть и парализованы", - сказал Коток.
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