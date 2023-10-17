Журнал: Возлюбленная баскетболиста Порзиньгиса стала предпринимательницей

Privātā Dzīve ссылаясь на базу данных Lursoft, пишет, что 25-летняя Визла в Латвии зарегистрировала новое предприятие SIA Vizla с оплаченным капиталом в 2800 евро.

Заявленный режим работы - розничные продажи по почте или в интернет-магазинах.

Лаура - единственная владелица и член правления предприятия. Оно зарегистрировано в квартире в Тихом центре Риги.

Как известно, Кристап и Лаура в отношениях уже примерно три года.

Больше - в новом номере издания Privātā Dzīve от 17 октября!