Журнал: Возлюбленная баскетболиста Порзиньгиса стала предпринимательницей

Возлюбленная латвийского баскетболиста, игрока бостонского "Селтикс" - Кристапа Порзиньгиса - Лаура Визла основала собственную компанию, сообщает на этой неделе журнал Privātā Dzīve.
Privātā Dzīve ссылаясь на базу данных Lursoft, пишет, что 25-летняя Визла в Латвии зарегистрировала новое предприятие SIA Vizla с оплаченным капиталом в 2800 евро.
Заявленный режим работы - розничные продажи по почте или в интернет-магазинах.
Лаура - единственная владелица и член правления предприятия. Оно зарегистрировано в квартире в Тихом центре Риги.
Как известно, Кристап и Лаура в отношениях уже примерно три года.
Больше - в новом номере издания Privātā Dzīve от 17 октября!
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