Латвия и Украина будут сотрудничать в сфере цифровизации и инноваций

В среду министр сообщения Каспар Бришкенс и заместитель премьер-министра Украины Михаил Федоров на форуме 5G Techritory подписали латвийско-украинский цифровой меморандум, подтвердив таким образом готовность обеих стран сотрудничать в сфере цифровизации, электронной связи и радиочастотного спектра, развития инфраструктуры широкополосного доступа в интернет и инноваций.
Бришкенс перед подписанием меморандума отметил, что вторжение России в Украину уже сейчас вызвало ущерб в размере более 2 млрд евро.
"Это не только трагедия для людей, но и вызов в сфере технологий", - сказал он.
Подписанием меморандума стороны обязались содействовать восстановлению инфраструктуры украинского широкополосного доступа в интернет, анализировать и искать решения по модернизации инфраструктуры широкополосного доступа в интернет, реализуя устойчивую, безопасную, ориентированную на людей и инклюзивную интернет-совместимость, способствовать интеграции в сферу электронной связи Европейского союза (ЕС), предоставлять консультации и делиться опытом в области разработки законодательной базы в соответствии с положительной практикой ЕС и мира.
Стороны также пришли к договоренности об укреплении сети мобильной связи и улучшении ее качества в Украине, в том числе в сфере технологий 5G, поддержке Украины в международной цифровой среде и содействии участию Украины в программах и проектах международной технической помощи ЕС, в частности, в рамках европейского инструмента по соединению инфраструктуры.
Кроме того, меморандум предусматривает изучение возможностей сотрудничества в отношении развития инфраструктуры широкополосного доступа в интернет на украинских железнодорожных и автодорожных маршрутах с учетом опыта Латвии в проекте Rail Baltica.
Бришкенс на форуме 5G Techritory сказал, что Латвия поддержит мобильных операторов Украины при внедрении технологий 5G.
При этом министр сообщения упомянул, что широкополосную связь в Украине необходимо возобновить уже сейчас.
Он отметил, что Латвия предложит свой опыт для восстановления Украины, в том числе поделится опытом в связи с технологией 5G, учитывая, что Латвия одной из первых передала эту технологию в публичный доступ.
Кроме того, планируется помочь Украине найти возможности для получения финансирования ЕС.
"Надеюсь, что меморандум поможет Украине восстановиться после победы над Россией, которая обязательно будет", - сказал Бришкенс.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!