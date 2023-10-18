Латвия и Украина будут сотрудничать в сфере цифровизации и инноваций

Бришкенс перед подписанием меморандума отметил, что вторжение России в Украину уже сейчас вызвало ущерб в размере более 2 млрд евро.

"Это не только трагедия для людей, но и вызов в сфере технологий", - сказал он.

Подписанием меморандума стороны обязались содействовать восстановлению инфраструктуры украинского широкополосного доступа в интернет, анализировать и искать решения по модернизации инфраструктуры широкополосного доступа в интернет, реализуя устойчивую, безопасную, ориентированную на людей и инклюзивную интернет-совместимость, способствовать интеграции в сферу электронной связи Европейского союза (ЕС), предоставлять консультации и делиться опытом в области разработки законодательной базы в соответствии с положительной практикой ЕС и мира.

Стороны также пришли к договоренности об укреплении сети мобильной связи и улучшении ее качества в Украине, в том числе в сфере технологий 5G, поддержке Украины в международной цифровой среде и содействии участию Украины в программах и проектах международной технической помощи ЕС, в частности, в рамках европейского инструмента по соединению инфраструктуры.