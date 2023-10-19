Инфографика ⟩ В Латвии в сентябре снизился фактический уровень безработицы

Безработица среди женщин снизилась на 0,2 процентного пункта до 4,5%, среди мужчин - на 0,1 процентного пункта до 8,1%.

Как отмечает ЦСУ, в то же время уровень безработицы, зарегистрированный Государственным агентством занятости, снизился на 0,2 процентного пункта до 5,3% экономически активного населения. По сравнению с сентябрем 2022 года зарегистрированная безработица в Латвии снизилась на 0,4 процентного пункта.

В сентябре 2023 года в Латвии было 60,4 тыс. безработных, в том числе 21,4 тыс. женщин и 39 тыс. мужчин, что на 1,1 тыс. больше, чем в августе, и на 5,7 тыс. меньше, чем в сентябре прошлого года.