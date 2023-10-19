Политики надеются приостановить рост тарифов Rīgas namu pārvaldnieks

Сегодня на заседании комитета обсуждалась обоснованность повышения RNP платы за управление домами.

Подводя итоги заседания комитета, Зепс сказал, что RNP должно подумать над решениями, которые позволят с 1 января не повышать плату за управление или же повысить ее не в таком объеме.

Он пообещал обсудить с исполнительным директором города Янисом Ланге, который является держателем долей капитала RNP, возможность пересмотра планов самоуправления в отношении дивидендов от прибыли предприятия, в соответствии с которыми предприятию будет направлена более крупная часть дивидендов.

Как сообщалось, RNP со следующего года планирует повысить плату за управление зданиями.

Для 71,4% владельцев квартир, в основном в больших домах, плата за обслуживание увеличится в среднем на 8 центов за квадратный метр, для 21,9%, в основном в домах среднего размера, - в среднем на 10 центов за квадратный метр, а для 4,3% владельцев квартир в небольших домах - в среднем на 21 цент за квадратный метр. Для 2,4% владельцев квартир плата за управление останется прежней или уменьшится.

Как поясняет RNP, изменения в первую очередь связаны со значительным увеличением затрат на рабочую силу, появлением новых, обязательных для всех управляющих функций в сфере энергоэффективности, а также с увеличением стоимости строительства. Повышение качества услуг также требует повышения квалификации персонала.

"Для многих групп сотрудников RNP необходимое повышение зарплат было отложено, в результате чего плата за управление в 2023 году существенно не изменилась, что ослабило давление на платежеспособность клиентов в отопительный сезон", - говорится в сообщении компании.

RNP принадлежит Рижской думе. В его ведении находится более 3800 жилых домов и сооружений общей площадью более 7,5 млн кв. м. В 2022 году оборот компании составил 61,973 млн евро, что на 0,6% больше, чем в предыдущем году, а прибыль выросла на 7,4% до 4,535 млн евро.