SPRK должна возместить убытки Dobeles HES по делу о двойных тарифах

В настоящее время в суде находятся еще 44 подобных дела, сообщили агентству LETA в Верховном суде.

Dobeles HES обратилась в суд с заявлением о возмещении ущерба, поскольку регулятор не ввел тариф для тех производителей электроэнергии, которые производили электроэнергию на малых гидроэлектростанциях в период с 1 марта 2006 года по 1 апреля 2010 года.

Компания запросила компенсацию, которую она получила бы, продав излишки произведенной электроэнергии публичному торговцу по цене, соответствующей удвоенному среднему тарифу на реализацию электроэнергии

В данном случае Верховный суд обратился в Суд Европейского Союза по поводу толкования правовых норм Европейского Союза (ЕС).

Оценив выводы Суда Европейского Союза, Верховный суд решил оставить без изменений решение Административного окружного суда, которое обязывает регулятор компенсировать убытки Dobeles HES.

По данным Firmas.lv, Dobeles HES принадлежит Нормунду Айзкалнсу. Оборот компании в прошлом году составил 68 821 евро и она работала с убытком в 8 206 евро.