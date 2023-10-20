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Анализ снимков со спутника: россияне в районе Красногоровки потеряли десятки единиц техники

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Фото: X/"DeepState UA"

Группа аналитиков DeepState UA опубликовала сообщение, основанное на спутниковых снимках. В нем указано, что недалеко от населенного пункта Красногоровка россияне потеряли значительное количество военной техники.

Анализ спутниковых снимков свидетельствует о более чем 60 сильно поврежденных и уничтоженных российских танков и бронетранспортеров, которые сконцентрированы в основном в районе Красногоровки, которая находится на запад от оккупированного Россией Донецка и недалеко от одной из самых горячих точек на линии фронта - Авдеевки.

Аналитики отмечают: несмотря на то, что точно оценить потери персонала сложно, считается, что российские силы в этом регионе потеряли погибшими сотни человек.

Сообщение DeepState UA вносит ясность в итог недавних боев, указывая, что, несмотря на численное превосходство, российские войска во время боев были основательно разбиты.

Это нападение - еще одно доказательство слабости российских стратегических решений, которая с лихвой компенсируется численностью войск. Судя по данным, такая тактика оказалась неэффективной, столкнувшись с операциями украинских пехотинцев и артиллерии.

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