Анализ снимков со спутника: россияне в районе Красногоровки потеряли десятки единиц техники

🗡 На північному фасі Авдіївського виступу ворог втратив щонайменше 63 ОВТ



🛰 Проаналізувавши зміни на супутникових знімках, було зафіксовано втрату більше шести десятків одиниць техніки. Практично вся техніка була знищена в районі Красногорівки (А) та на під'їзді до населеного… pic.twitter.com/PCjw73VM8m — DeepState UA (@Deepstate_UA) October 18, 2023

Анализ спутниковых снимков свидетельствует о более чем 60 сильно поврежденных и уничтоженных российских танков и бронетранспортеров, которые сконцентрированы в основном в районе Красногоровки, которая находится на запад от оккупированного Россией Донецка и недалеко от одной из самых горячих точек на линии фронта - Авдеевки.

Аналитики отмечают: несмотря на то, что точно оценить потери персонала сложно, считается, что российские силы в этом регионе потеряли погибшими сотни человек.

Сообщение DeepState UA вносит ясность в итог недавних боев, указывая, что, несмотря на численное превосходство, российские войска во время боев были основательно разбиты.

Это нападение - еще одно доказательство слабости российских стратегических решений, которая с лихвой компенсируется численностью войск. Судя по данным, такая тактика оказалась неэффективной, столкнувшись с операциями украинских пехотинцев и артиллерии.