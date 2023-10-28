Новый игрок в сфере грузоперевозок: в Латвии начинает работать украинская компания Nova Post

"На протяжении 22 лет Nova Post является надежной опорой для украинцев, где бы они ни находились - особенно во время войны. На прошлой неделе мы пережили большую трагедию - шестеро наших сотрудников погибли при попадании российской ракеты в сортировочный центр Nova Post в Харькове. Но нам необходимо продолжать работать, ведь от нашей работы зависят миллионы людей как в Украине, так и за рубежом. Мы открываем клиентский центр Nova Post в Латвии, чтобы объединить тех, кто разделен войной и границами, чтобы они могли легко и побыстрее передать часть своего тепла, заботы и поддержки Украине", - говорит Александр Лисовец, руководитель Nova Post в Европе.