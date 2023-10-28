Новый игрок в сфере грузоперевозок: в Латвии начинает работать украинская компания Nova Post

Латвия стала третьей страной Балтии и восьмой страной Европы, где открыл свои двери центр обслуживания клиентов украинской логистической компании Nova Post.
"На протяжении 22 лет Nova Post является надежной опорой для украинцев, где бы они ни находились - особенно во время войны. На прошлой неделе мы пережили большую трагедию - шестеро наших сотрудников погибли при попадании российской ракеты в сортировочный центр Nova Post в Харькове. Но нам необходимо продолжать работать, ведь от нашей работы зависят миллионы людей как в Украине, так и за рубежом. Мы открываем клиентский центр Nova Post в Латвии, чтобы объединить тех, кто разделен войной и границами, чтобы они могли легко и побыстрее передать часть своего тепла, заботы и поддержки Украине", - говорит Александр Лисовец, руководитель Nova Post в Европе.
Первое отделение Nova Post в Латвии будет работать каждый день по адресу:ул. Тербатас 30. Здесь можно будет отправлять и получать документы, посылки и грузы весом до 100 кг.
Доставка из Латвии в Украину занимает от пяти дней и стоит:
Документы - 16 евро.
Посылки до 2 кг - 18 евро
Посылки до 10 кг - 23 евро
Посылки до 30 кг - 35 евро
Грузы от 30 до 100 кг - 1,2 евро за килограмм.
Клиентам также доступна курьерская доставка Nova Post в любую точку Латвии: курьеры Nova Post доставят и заберут посылки в пределах Риги, а компания Venipak стала партнером Nova Post по доставке по всей Латвии.
С курьером можно связаться как через сайт NovaPost.com, так и через мобильное приложение Nova Post. Курьерские услуги обойдутся клиенту дополнительно в 4,00 евро за посылку до 30 кг или дополнительно в размере 10 евро за каждые 100 кг.
С помощью мобильного приложения Nova Post клиенты могут сформировать счет на доставку и оплатить доставку, вызвать курьера, найти ближайшее отделение, отслеживать местоположение посылки онлайн. Мобильное приложение Nova Post доступно и на латышском языке.
“Каждый может вызвать курьера Nova Post на свой адрес, домой или в офис, используя сайт или мобильное приложение. Курьер приедет и заберет посылку в удобное для вас время. Главное, чтобы она была уже упакована”, - рассказала Светлана Книжка, исполнительный директор Nova Post в странах Балтии.
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